Делегація Національного банку України на чолі з головою НБУ Андрієм Пишним відбула з робочим візитом за кордон у Велику Британію, Німеччину та Туреччину, у тому числі для підготовки та участі у слуханнях у справі ексвласників націоналізованого Сенс Банку (раніше Альфа Банк) компанії ABH Holdings S.A.проти України.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба НБУ.

Зазначається, що делегація НБУ проведе консультації з юридичними радниками в межах підготовки до слухань у справі ABHH проти України та надалі візьме участь у засіданнях міжнародного арбітражу в цій справі.

Суть справи

Зауважимо, пов'язана із "Альфа-Груп" компанія ABHH 29 грудня 2023 року подала запит до ICSID на арбітраж і позовну заяву проти України на суму понад $1 млрд, вимагаючи повної компенсації за експропріацію Сенс Банку шляхом примусової націоналізації.

"Альфа Банк" з грудня 2022 року перейменувався на Сенс Банк.

Сенс Банк націоналізували у липні 2023 року. Регулятор вирішив вивести його з ринку, але запропонував взяти в цьому участь уряду, на що той і погодився, викупивши фінустанову за символічну 1 гривню, як це було передбачено спеціально ухваленим до цього законом.

Основними акціонерами ABHH є російські олігархи Михайло Фрідман – 32,8632%, Петро Авен – 12,4018% і Андрій Косогов – 40,9614%, за частками яких Нацбанк ще у квітні 2022 року призначив довіреною особою ексміністра фінансів Болгарії Сімеона Дянкова. Міноритарними акціонерами Сенс Банку до націоналізації, згідно зі структурою капіталу холдингу, були The Mark Foundation for Cancer Research – 3,8736% та італійський Unicredit s.p.a. – 9,9%.

ABH Holdings у червні 2023 року виступила проти націоналізації банку, заявивши, що вже домовилася про продаж 75,6% акцій фінустанови інвестору без отримання грошей самими підсанкційними акціонерами.

Повідомлялося, що така заявка надійшла до Національного банку України від кіпрської Karswell Limited, номінального власника 43,75% акцій польського Plus Bank. При цьому зазначалося, що НБУ отримав неповний пакет документів для узгодження такої угоди, яка так і не відбулася.

Згідно з інформацією Міжнародного центру з вирішення інвестиційних спорів (ICSID) та процедурним наказом сформованого по справі трибуналу, слухання розпочнуться 30 листопада у Стамбулі. Це місто запропонувала сторона позивача.

Перед цим, 12 травня 2025 року, трибунал задовільнив прохання України та попри незгоду позивача прийняв рішення про біфуркацію – розгляд справи у два етапи. Наразі мова йде про розгляд першого – питання юрисдикції та відповідальності, тоді як питання оцінки збитків (quantum) винесено в окремий етап, який відбудеться лише у разі визнання юрисдикції трибуналу. Вже тоді був оновлений процесуальний календар, згідно з яким трибунал доступний для слухання щодо юрисдикції та відповідальності протягом тижнів з 30 листопада, 7 грудня та 14 грудня 2026 року.