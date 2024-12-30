НБУ оприлюднив план виїзних перевірок на 2025 рік

Національний банк України оприлюднив річний план виїзних перевірок з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства на 2025 рік.

Про це повідомили в пресслужбі НБУ.

Метою перевірок є забезпечення дотримання фінансовими установами норм законодавства, зокрема у сфері боротьби з відмиванням коштів, валютного контролю та застосування санкційних обмежень.

Згідно з документом, перевірки охоплять сім банків та дев’ять фінансових установ.

Банки, що підлягатимуть перевіркам:

I квартал: МТБ банк (ЄДРПОУ 21650966) і МІБ (ЄДРПОУ 35810511);

II квартал: Банк "Південний" (ЄДРПОУ 20953647), Ощадбанк (ЄДРПОУ 00032129), Таскомбанк (ЄДРПОУ 09806443);

III квартал: Райффайзен банк (ЄДРПОУ 14305909);

IV квартал: банк "Аавангард" (ЄДРПОУ 38690683).

Фінансові установи під наглядом НБУ:

I квартал: фінансова компанія "УПР" (ЄДРПОУ 37973023), страхова компанія "ПЗУ Україна" (ЄДРПОУ 20782312);

II квартал: фінансова компанія "Фард стандарт" (ЄДРПОУ 39373312);

III квартал: фінансова компанія "Контрактовий дім" (ЄДРПОУ 35442539), фінансова компанія "Свіфт гарант" (ЄДРПОУ 39859339), страхова компанія "ВУСО" (ЄДРПОУ 31650052);

IV квартал: фінансова компанія "МБК" (ЄДРПОУ 37973945), кредитні компанії "Ай ломбард" (ЄДРПОУ 44916262) та "1 Безпечне агентство необхідних кредитів" (ЄДРПОУ 39861924).

Згідно з повідомленням, перевірки проводитимуться на основі ризик-орієнтованого підходу, який враховує оцінку ризиків у діяльності банків і фінансових установ.

Річний план оприлюднено відповідно до вимог Положення про нагляд у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду та санкцій, затвердженого постановою НБУ №90 (у редакції від 2024 року).

Додамо, що Національний банк здійснює перманентний контроль над усіма фінансовими установами. У 2024 році НБУ мав провести перевірку 27 банків.