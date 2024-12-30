Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,94

+0,10

EUR

43,75

+0,24

Готівковий курс:

USD

42,35

42,30

EUR

44,35

44,15

Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Економічна відповідальність:&nbsp;Топ платників податків 2024

Економічна відповідальність: 

Топ платників податків 2024
Моя&nbsp;безбарʼєрність

Моя 

безбарʼєрність
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

НБУ оприлюднив план виїзних перевірок на 2025 рік

НБУ оприлюднив план виїзних перевірок на 2025 рік
Ілюстрація: НБУ

Національний банк України оприлюднив річний план виїзних перевірок з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства на 2025 рік.

Про це повідомили в пресслужбі НБУ.

Метою перевірок є забезпечення дотримання фінансовими установами норм законодавства, зокрема у сфері боротьби з відмиванням коштів, валютного контролю та застосування санкційних обмежень.

Згідно з документом, перевірки охоплять сім банків та дев’ять фінансових установ.

Банки, що підлягатимуть перевіркам:

  • I квартал: МТБ банк (ЄДРПОУ 21650966) і МІБ (ЄДРПОУ 35810511);
  • II квартал: Банк "Південний" (ЄДРПОУ 20953647), Ощадбанк (ЄДРПОУ 00032129), Таскомбанк (ЄДРПОУ 09806443);
  • III квартал: Райффайзен банк (ЄДРПОУ 14305909);
  • IV квартал: банк "Аавангард" (ЄДРПОУ 38690683).

Фінансові установи під наглядом НБУ:

  • I квартал: фінансова компанія "УПР" (ЄДРПОУ 37973023), страхова компанія "ПЗУ Україна" (ЄДРПОУ 20782312);
  • II квартал: фінансова компанія "Фард стандарт" (ЄДРПОУ 39373312);
  • III квартал: фінансова компанія  "Контрактовий дім" (ЄДРПОУ 35442539),  фінансова компанія  "Свіфт гарант" (ЄДРПОУ 39859339), страхова компанія "ВУСО" (ЄДРПОУ 31650052);
  • IV квартал: фінансова компанія "МБК" (ЄДРПОУ 37973945), кредитні компанії "Ай ломбард" (ЄДРПОУ 44916262) та "1 Безпечне агентство необхідних кредитів" (ЄДРПОУ 39861924).

Згідно з повідомленням, перевірки проводитимуться на основі ризик-орієнтованого підходу, який враховує оцінку ризиків у діяльності банків і фінансових установ.

Річний план оприлюднено відповідно до вимог Положення про нагляд у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду та санкцій, затвердженого постановою НБУ №90 (у редакції від 2024 року).

Додамо, що Національний банк здійснює перманентний контроль над усіма фінансовими установами. У 2024 році НБУ мав провести перевірку 27 банків.

Автор:
Тетяна Гойденко