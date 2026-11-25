Національний банк України застосував заходи впливу до п'яти небанківських фінансових установ через порушення вимог законодавства та недоліки у звітності. Страхова компанія "Еталон" і фінансова компанія "Шефа Фінанс" отримали штрафи на загальну суму 622 584 грн. Ще трьом компаніям регулятор виніс застереження або висунув вимоги щодо усунення порушень.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Національного банку України від 24 листопада 2026 року.

Відповідні рішення Комітет НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 23 листопада.

Кого та за що оштрафував Нацбанк

Найбільший штраф у розмірі 518 820 грн отримала фінансова компанія "Шефа Фінанс" за порушення правил складання та подання звітності.

Крім того, регулятор виніс компанії письмове застереження через недоліки у веденні обліку договорів про надання фінансових послуг, роботі облікових систем і контролі за достовірністю звітних даних.

Компанія повинна сплатити штраф протягом місяця з дня набрання чинності рішенням, а до 15 грудня 2026 року — усунути виявлені порушення та недоліки.

Страхову компанію "Еталон" оштрафували на 103 764 грн через несвоєчасне подання звітності до Національного банку. Страховик також має сплатити штраф протягом місяця після набрання чинності відповідним рішенням.

Які ще фінансові компанії отримали санкції

Фінансові компанії "Есаймент" і "Фінстайл" отримали вимоги усунути порушення законодавства.

Обидві установи не подали до 1 червня 2026 року звіти про надання впевненості щодо річних звітних даних за 2025 рік, які відповідали б установленим вимогам.

Нацбанк зобов'язав компанії виправити порушення та привести діяльність у відповідність до законодавства до 15 грудня.

Також письмове застереження отримала фінансова компанія "Європейська агенція з повернення боргів".

Регулятор встановив, що компанія не забезпечила належного контролю за складанням звітних даних та їх достовірністю. Виявлені недоліки вона також повинна усунути до 15 грудня 2026 року.

Нагадаємо, раніше Національний банк оштрафував дві фінансові установи на понад 639 тис. грн. Санкції застосували до страхової компанії "Українська пожежно-страхова компанія" та фінансової компанії "Азурро Фінанс" за порушення законодавства, зокрема вимог щодо звітності та прав клієнтів.