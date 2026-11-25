Національний банк України застосував до товариства з обмеженою відповідальністю "ФК "ІЗІ 24" захід впливу у вигляді відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу Національного банку України.

Ліцензію анулювали у зв'язку з визнанням ділової репутації установи небездоганною, оскільки компанія надала регулятору недостовірну інформацію щодо наявності у колишнього власника істотної участі товариства громадянства чи податкового резидентства Російської Федерації або обох цих статусів одночасно.

Відповідне рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 23 листопада 2026 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НБУ оштрафував страховика та фінкомпанію на понад 622 тисячі гривень. Через порушення вимог законодавства та недоліки у звітності страхова компанія "Еталон" і фінансова компанія "Шефа Фінанс" отримали штрафи на загальну суму 622 584 гривні, а ще трьом установам регулятор виніс застереження або висунув вимоги щодо усунення порушень.

Також раніше Нацбанк оштрафував дві фінустанови на понад 639 тисяч гривень за порушення звітності та прав клієнтів. Заходи впливу у вигляді штрафів і письмових застережень отримали ПрАТ "Українська пожежно-страхова компанія" та фінансова компанія ТОВ "Азурро Фінанс" за рішенням профільного комітету від 16 листопада 2026 року.