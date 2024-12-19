НБУ презентував нову пам’ятну монету “Новорічна іграшка”

19 грудня Національний банк України представив нову пам’ятну монету під назвою "Новорічна іграшка". Презентацію провів голова НБУ Андрій Пишний, наголосивши на її символічному значенні.

Про це йдеться на сайті регулятора.

Дизайн монети

Пам’ятна монета “Новорічна іграшка” виготовлена зі срібла номіналом 10 гривень. Її унікальний дизайн створили митці Володимир Таран, Олександр Харук і Сергій Харук.

На аверсі монети зображені витончені витинанкові сніжинки, що символізують традиційне зимове оздоблення. На реверсі розташована сучасна різдвяна композиція: у центрі – ялинка з Віфлеємською зіркою, а навколо неї колядники співають різдвяні пісні.

Серед персонажів композиції – образ воїна, який уособлює українських захисників, що мріють повернутися додому на свята.

"Найзаповітніша мрія кожного з нас, щоб захисники та захисниці України мали можливість повернутися додому, в коло рідних та близьких. (…) І на новій монеті ми також символічно зобразили військових, яким наразі завдячуємо кожним днем. Ми чекаємо на їхнє повернення, хочемо, щоб вони були поруч з нами. Цією монетою віддаємо їм честь та пошану", – наголосив Пишний.

Монета прикрашена емаллю та локальною позолотою. Тираж виробу складає до 10 тисяч штук.

Як придбати монету

З 20 грудня 2024 року монету можна буде придбати в інтернет-магазині НБУ. Перша частина тиражу буде доступна для замовлення вже завтра.

Подальша реалізація монет через банки-дистриб’ютори розпочнеться після відвантаження продукції Банкнотно-монетним двором. Інформацію про доступність монет у дистриб’юторів можна знайти на їхніх офіційних сайтах.

Нагадаємо, влітку НБУ ввів в обіг пам’ятну монету нумізматичної серії "Збройні Сили України", що вшановує українську зброю та її творців – "Українська бавовна. Лелека-100". А в грудні НБУ надихаючись легендами про героїчних воїнів Запорозької Січі – козаків-характерників, випустив пам’ятні монети “Ні куля, ні шабля!”, які стануть оберегом для сучасних захисників України.