НБУ презентував пам’ятну монету, присвячену Архістратигу Михаїлу

Національний банк України випустив нову пам’ятну монету номіналом 10 гривень, виготовлену зі срібла 999 проби. Ця монета продовжує традицію використання образу Архістратига Михаїла, якого українці вважають покровителем звитяжців, що борються за праведне діло.

Про це повідомили в пресслужбі НБУ.

Дизайн монети

Аверс: На тлі патерну з маскувального малюнка ММ-14 (відомого як "Український піксель") зображено лавровий вінок, що символізує славу та перемогу.

Реверс: На дзеркальному тлі зображено Архістратига Михаїла, а обабіч – стилізовані силуети воїнів ЗСУ, гвинтокрили й протитанкові їжаки. По колу монети викарбувано рядок із поеми Тараса Шевченка "Гайдамаки": "…За нас і душі праведних, і сила Архістратига Михаїла". Для напису використано шрифт "ChebanykSansN.2017" авторства Василя Чебаника.

Монета виготовлена зі срібла найвищої якості - 999 проби, а її тираж становить до 10 000 штук.

Де можна придбати монету

Придбати пам’ятну монету можна буде в інтернет-магазині НБУ протягом січня в міру її відвантаження Банкнотно-монетним двором. Детальну інформацію про старт продажів буде опубліковано на офіційному сайті інтернет-магазину нумізматичної продукції.

Окрім того, банки-дистриб’ютори поступово отримуватимуть монети для реалізації. Актуальну інформацію про доступність монет і точки продажу можна знайти на офіційних сайтах дистриб’юторів.

В НБУ зазначають, що монети, присвячені Архістратигу Михаїлу, традиційно викликають великий інтерес у колекціонерів, адже образ святого символізує боротьбу зі злом та присутній в атрибутиці українських військ. Новий випуск обіцяє стати черговим важливим поповненням у нумізматичних колекціях.

Нагадаємо, 19 грудня Національний банк України представив нову пам’ятну монету під назвою "Новорічна іграшка". Презентацію провів голова НБУ Андрій Пишний, наголосивши на її символічному значенні.

Також НБУ ввів в обіг пам’ятну монету нумізматичної серії "Збройні Сили України", що вшановує українську зброю та її творців – "Українська бавовна. Лелека-100". А в грудні НБУ надихаючись легендами про героїчних воїнів Запорозької Січі – козаків-характерників, випустив пам’ятні монети “Ні куля, ні шабля!”, які стануть оберегом для сучасних захисників України.