НБУ віддає Фонду гарантування частину повноважень щодо банків-банкрутів

Національний банк України планує скасувати власні правила попередньої кваліфікації осіб, які можуть брати участь у виведенні неплатоспроможних банків із ринку. Відповідні повноваження передані Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

Про це інформує Dilo з посиланням на НБУ.

НБУ виніс на громадське обговорення проєкт постанови, яким пропонує визнати такими, що втратили чинність, нормативні акти, які регулювали попередню кваліфікацію потенційних учасників процедур виведення банків із ринку.

Зокрема, йдеться про постанову Правління НБУ №942 від 24 грудня 2015 року та окремі зміни до неї, ухвалені у 2018 році.

Повноваження переходять до Фонду гарантування

Зміни пов’язані із законом №4962-IX від 2 вересня 2026 року, який оновив процедури роботи з неплатоспроможними банками.

Згідно з новими правилами, саме ФГВФО визначатиме попередньо кваліфікованих осіб та формуватиме їх перелік. Раніше ці функції виконував Національний банк.

Фонд також проводитиме попередню кваліфікацію потенційних учасників відкритих конкурсів із виведення банків із ринку. Для окремих способів врегулювання претенденти мають відповідати вимогам НБУ до ділової репутації та фінансового або майнового стану.

Таким чином, НБУ пропонує прибрати зі своєї нормативної бази правила, які після законодавчих змін більше не відповідають розподілу повноважень між регулятором і Фондом гарантування.

Нагадаємо, з 3 січня 2027 року в Україні змінюються правила продажу банків-банкрутів. ФГВФО зможе одночасно використовувати кілька способів врегулювання одного банку, залучати кількох інвесторів та повторно проводити відкриті конкурси. Попередньо кваліфіковані інвестори також отримають більше часу для ознайомлення з інформацією про банк перед ухваленням рішення щодо його придбання.