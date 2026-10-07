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НБУ відкликав ліцензії у двох фінансових компаній: які причини

НБУ
НБУ відкликав ліцензії у двох фінансових компаній

Національний банк України ухвалив рішення про відкликання ліцензій на діяльність фінансових компаній у двох небанківських фінансових установ.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу Національного банку України.

Відповідні рішення 5 жовтня 2026 року ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг.

У яких компаній анулювали ліцензії

Ліцензій позбавлено дві фінансові організації:

  • ТОВ "ФК "Фінцентр" — компанія мала право надавати такі послуги, як надання коштів та банківських металів у кредит, а також фінансовий лізинг. Причиною відкликання ліцензії стало те, що установа не здійснювала діяльність із надання фінансових послуг протягом шести місяців поспіль;
  • ТОВ "ФК "Мотус Анте" — ліцензію анульовано через порушення вимоги пункту 43 глави 3 розділу ІІ Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, а саме невиконання попереднього рішення Комітету НБУ від 13 липня 2026 року № 21/514-рк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НБУ оштрафував банк і вісім фінустанов, де найбільший штраф склав 20,5 млн грн. У вересні регулятор застосував заходи впливу за порушення вимог фінансового моніторингу та валютного законодавства до одного банку та восьми небанківських фінансових установ. Найбільший штраф отримав банк "Траст-Капітал" — 20,5 млн грн.

Автор:
Максим Кольц

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