НБУ відкликав ліцензію у страховика: у чому справа

Національний банк України ухвалив рішення про застосування заходу впливу до ТДВ СК "Альфа-Гарант" у вигляді відкликання ліцензії.

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Про це інформує пресслужба НБУ.

Про інспекційну перевірку

За результатами планової інспекційної перевірки страхової компанії "Альфа-Гарант", проведеної Національним банком у вересні – листопаді 2024 року, було виявлено факт здійснення ризикової діяльності, що може загрожувати інтересам страхувальників та/або інших кредиторів за такими ознаками:

два випадки протягом року недоформування технічних резервів більше ніж на 10%;

невідображення або викривлення даних у інформаційних системах страховика, що перевищують 10% від звітних даних і 20% від мінімального капіталу, є порушеннями, згідно з вимогами законодавства України.

Виявлення фактів ризикової діяльності страховика, що загрожує інтересам страхувальників або інших кредиторів, є підставою для відкликання ліцензії відповідно до вимог законодавства України.

Акти Національного банку набирають чинності з дня їх оприлюднення на офіційному Інтернет-представництві НБУ.

Про захід впливу

Отже, рішення про застосування заходу впливу набирає чинності з 13 березня 2025 року, дня його оприлюднення.

З моменту набрання чинності рішенням про відкликання ліцензії, ТДВ СК "Альфа-Гарант" втрачає право:

укладати нові договори або продовжувати діючі договори на надання страхових послуг за класом (класами) страхування, який зазначений у відкликаній ліцензії;

укладати нові договори або вносити зміни до існуючих, якщо це призводить до збільшення зобов'язань страховика перед клієнтами за зазначеним класом (класами) страхування.

Національний банк України 13 березня 2025 року ухвалив рішення про призначення тимчасової адміністрації в ТДВ СК "Альфа-Гарант" і відсторонення органів управління компанії від управління товариством.

Після ухвалення рішення тимчасовий адміністратор має негайно розпочати виконання своїх обов'язків відповідно до статей 57–60 Закону України "Про страхування".

Керуючись вимогами закону України "Про страхування", Національний банк ухвалив рішення про заборону ТДВ СК "Альфа-Гарант" здійснювати будь-які видаткові операції за рахунками, крім тих, що необхідні для виконання обов'язків тимчасового адміністратора, а також про заборону операцій з майном.

Рішення про призначення тимчасової адміністрації набирає чинності з дня його доведення до відома ТДВ СК "Альфа-Гарант".

Нагадаємо, Національний банк України листопаді застосував заходи впливу до трьох банків та двох небанківських фінансових за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) нелегальних доходів. Регулятор оштрафував ПриватБанк на 10 мільйонів гривень.

Додамо, на підставі власних заяв НБУ відкликав ліцензії сімом небанківським фінансовим установам ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг та виключив їх з Державного реєстру фінустанов.