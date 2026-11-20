Національний банк України 20 листопада ввів в обіг нову пам'ятну монету "Архістратиг Михаїл" номіналом 10 гривень. Її виготовили зі срібла 999 проби з елементами позолоти, а тираж обмежили 15 тисячами штук.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Національного банку України.

Дизайн монети відтворює елементи оздоблення будівлі НБУ, зокрема зображення архістратига Михаїла на стелі операційної зали. Цей образ символізує захист і є частиною архітектурної спадщини установи.

Як виглядає нова монета НБУ

Пам'ятну монету виготовлено зі срібла 999 проби.

Номінал — 10 гривень, а маса — 31,1 г. монета оздобоена локальною позолотою .Тираж — до 15 000 штук.

На аверсі монети зображено орнаментальний елемент вітражного оформлення будівлі Національного банку України.

На реверсі розміщено постать архістратига Михаїла, створену за мотивами вітража на стелі операційної зали НБУ.

По колу викарбувано рядки з поеми Тараса Шевченка "Гайдамаки": "...За нас і душі праведних, і сила архістратига Михаїла".

Для напису використано шрифт Vasyl Chebanyk.

Авторкою дизайну монети стала Тетяна Балута, скульптором — Володимир Дем'яненко.

Де купити монету "Архістратиг Михаїл"

Придбати нову пам'ятну монету можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку України та через банки-дистриб'ютори.

Інформацію про початок продажів НБУ рекомендує відстежувати на офіційних сайтах продавців.

Вартість нової монети та точну дату початку її реалізації в повідомленні регулятора не зазначено.

Нагадаємо, у листопаді НБУ випустив пам'ятну монету "Рік Кози", присвячену символу 2027 року за східним календарем. Монета номіналом 5 гривень виготовлена з нейзильберу