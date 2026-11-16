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НБУ вводить в обіг три пам’ятні монети, які присвячені областям України

монети
Три нові обігові пам’ятні монети із серії "Ми сильні. Ми разом" присвячені Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областям / НБУ

Національний банк України вводить у обіг три нові пам’ятні монети номіналом 10 гривень з тематичної серії «Ми сильні. Ми разом», присвяченої єдності України та її областям.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що в обіг вводяться три монети, а саме:

  • "Ми сильні. Ми разом. Львівська область";
  • "Ми сильні. Ми разом. Тернопільська область";
  • "Ми сильні. Ми разом. Чернівецька область".

Як зауважив голова НБУ Андрій Пишний. три області – Львівська, Тернопільська та Чернівецька – різні за характером, історією та традиціями, але всі вони – частина єдиної та неподільної України.

"Сьогодні кожна із цих областей, кожна громада, кожен мешканець робить свій внесок у нашу спільну стійкість і боротьбу за незалежність. У цій єдності – наша сила. І саме її ми закарбовуємо в монетах серії “Ми сильні. Ми разом”", – наголосив очільник регулятора.

Про дизайн монет

Нові монети мають номінал 10 гривень та виготовлені зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом.

Аверс усіх трьох обігових пам’ятних монет ідентичний з аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року. На ньому в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщені номінал монети, рік карбування та Державний Герб України.

Головним елементом реверсу монет є стилізована мапа України з чітко окресленими адміністративними межами та зображенням території регіонів, яким вони присвячені. Зокрема, на монеті "Ми сильні. Ми разом. Львівська область" виокремлено Львівську область, на монеті "Ми сильні. Ми разом. Тернопільська область" – Тернопільську область, на монеті "Ми сильні. Ми разом. Чернівецька область" – Чернівецьку область.

Про обіг та реалізацію

Обігові пам’ятні монети є законними платіжними засобами на території України, приймаються всіма фізичними і юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України за всіма видами платежів, а також для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та для виконання платіжних операцій за номіналом 10 гривень.

НБУ забезпечуватиме цими монетами банки та інкасаторські компанії для подальшої їх видачі клієнтам. Поступово в готівковий обіг буде введено по два мільйони штук кожної з обігових пам’ятних монет.

Частина тиражу цих монет сформована в спеціально оформлені ролики. Ролик міститиме 25 обігових пам’ятних монет, тираж кожного – 15 тис. шт.

Придбати їх можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, а також у банків-дистриб’юторів.

Раніше НБУ ввів в обіг дві нові обігові пам’ятні монети номіналом 10 гривень із серії “Ми сильні. Ми разом", які присвячені Дніпропетровській та Кіровоградській областям.

Автор:
Світлана Манько

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