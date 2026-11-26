Національний банк України оновив процедуру планування виїзного моніторингу об'єктів оверсайта платіжної інфраструктури. Зміни передбачають перегляд ризик-орієнтованого підходу до планування перевірок та запровадження нового механізму затвердження їхнього річного плану.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба НБУ.

Оновлення спрямоване на вдосконалення підходів до ризик-орієнтованого планування виїзного моніторингу.

Зокрема, регулятор врегулював внутрішні організаційні процедури планування таких заходів, закріпивши їх в окремому розпорядчому акті.

Як зміниться затвердження плану моніторингу

Одним із ключових нововведень стала зміна процедури затвердження річного плану виїзного моніторингу.

Відтепер його затверджуватимуть рішенням Правління Національного банку після попереднього погодження Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури.

Таким чином, НБУ формалізував механізм погодження та затвердження плану моніторингу на рівні відповідних органів регулятора.

Коли запрацюють нові правила

Відповідні зміни затверджені постановою Правління НБУ від 23 листопада 2026 року №133 "Про затвердження Змін до Положення про проведення виїзного та безвиїзного моніторингу об'єктів оверсайта платіжної інфраструктури".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НБУ застосував санкції до чотирьох фінансових установ, виявивши порушення в роботі ломбарду та трьох фінансових компаній. Тоді регулятор видав вимоги про усунення порушень ломбарду "Оріон-Т" і фінансовій компанії "Конкорд Факторинг", виніс письмове застереження компанії "Веллфін" та зупинив окремий вид операцій "Кредит Каса".