Не $1 млн, а 110 тисяч: у батька заступника генпрокурора Мустеци відповіли на звинувачення у вивезенні валюти

Василь Мустеца, батько заступника генпрокурора України Ігоря Мустеци, підтвердив, що на початку повномасштабного вторгнення Росії вивіз за кордон чималу суму коштів. Але йдеться не про $1,1 млн і 100 тис. євро, як писали раніше ЗМІ, а $110 тис. та 110 тис. євро.

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Про це пише Oboz.ua з посиланням на заяву адвоката Василя Мустеци, яку він надав hromadske.

4 червня hromadske опублікувало розслідування, в якому йшлося, що батько заступника генпрокурора Мустеци у березні 2022 року вивіз за кордон понад $1 млн.

Його адвокат Іон Шалар назвав цю інформацію такою, що не відповідає дійсності. Він стверджує, що його підзахисний вивіз до Румунії "власні заощаджені кошти", а суму в описовій частині судового рішення було вказано помилково: замість "110 тисяч доларів та 100 тисяч євро" (6,4 млн грн) в документі написали "1 млн 110 тисяч доларів та 100 тисяч євро" (32,2 млн грн за курсом 26.03.2022). Тому журналісти звернулися із запитом до суду.

Також адвокат наголосив, що Василь Мустеца займається підприємницькою діяльністю не з 2017 року (рік відкриття ФОПу), а з 2007 року. "Всі його доходи щорічно відображалися в податковій звітності та давали йому вичерпну можливість накопичити суми коштів, які були використані для придбання майна та подальшого заощадження без залучення будь-якої сторонньої допомоги", – наголосив Шалар.

Представник Василя Мустеци стверджує, що його підзахисний міг обґрунтовано володіти згаданими коштами. "Він дійсно є і був засновником низки суб’єктів господарювання, які зокрема, але не виключно займалися діяльністю у сфері будівництва. Мій клієнт — відомий у регіоні підприємець, у минулому, до виходу на пенсію, керівник низки великих підприємств із загальною чисельністю працівників від 3000 осіб", – сказано у зверненні адвоката.

Журналісти з’ясували, що за рік до поїздки до Румунії Василь Мустеца задекларував як ФОП 1,05 млн грн доходів, а у 2024 році став співзасновником будівельної компанії "В.Д.Груп Коломия", яка за рік зазнала майже 100 тис. грн збитків. До цього чоловік мав частки ще в низці інших компаній, але там отримував невисокі доходи. Зокрема, з 2010 року він є співвласником ПП "Нетанья", яка у 2011-му принесла 10-15 тис. грн прибутку, а далі – нулі. Усі інші попередні бізнеси або завдавали збитків, або давали зовсім мінімальні доходи.

Крім того, адвокат наголошує, що зображений у розслідуванні будинок в Чернівцях насправді не належить Василю Мустеці. Будинок, який він придбав у 2024 році, розташований по сусідству із тим, що фігурує у розслідуванні. Цей будинок не був оцінений та не увійшов до переліку нерухомості родини Мустец, кошти на яку були пораховані журналістами.