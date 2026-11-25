За позовами Запорізької та Криворізької спеціалізованих прокуратур у сфері оборони Східного регіону суди зобов'язали українське підприємство та іноземну компанію сплатити понад 5,5 млн грн штрафних санкцій за порушення оборонних контрактів.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора.

У лютому 2025 року обидва постачальники підписали з військовими частинами контракти на закупівлю квадрокоптерів, зокрема моделей із тепловізійними камерами, проте не виконали взяті на себе зобов'язання.

Зрив постачання DJI Mavic

За першим договором вартістю понад 16,5 млн грн українська компанія мала до кінця березня 2025 року передати військовим партію квадрокоптерів DJI Mavic 3T Enterprise (Thermal).

У визначений термін безпілотники не надійшли, а документального підтвердження об'єктивних причин затримки постачальник не надав.

Військова частина розірвала угоду та звернулася щодо стягнення неустойки. Суд задовольнив позов прокуратури та зобов'язав підприємство сплатити понад 3,3 млн грн штрафу — це 20% від вартості невиконаного замовлення.

Недійсна відстрочка та штраф для іноземної компанії

Другий контракт на 23,85 млн грн передбачав, що іноземна компанія поставить 45 комплектів дронів Autel EVO Max 4T та 90 комплектів DJI Mavic 3T.

Після того як постачальник порушив початкові строки, сторони підписали додаткову угоду про перенесення дедлайну на кінець квітня 2025 року, проте зробили це без належного документального обґрунтування.

У підсумку військові отримали лише 45 комплектів Autel EVO Max 4T, тоді як 90 дронів DJI Mavic 3T так і не були поставлені, після чого договір розірвали.

Суд визнав додаткову угоду про продовження строків недійсною та постановив стягнути з іноземного постачальника понад 2,2 млн грн штрафів.

Нагадаємо, ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості з колишнім виконувачем обов'язків глави Адміністрації Президента у справі про заволодіння арештованими нафтопродуктами. Він має сплатити на користь бюджету та Сил Оборони понад 1,1 млрд грн. Мова йде про колишнього народного депутата Сергія Пашинського.