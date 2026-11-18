Національний банк України готує черговий пакет регуляторних пом'якшень для стимулювання кредитування бізнесу в умовах посилення обстрілів та гарантує утримання валютного ринку від різких стрибків курсу.

Як пише Dilo, про це заявив голова Нацбанку Андрій Пишний, передає nv.ua.

"Не чекайте від Національного банку того, що курс полетить у космос. Ми були і залишаємося дуже стійкими у нашому прагненні забезпечити стійкість валютного ринку. Не плутайте це з фіксацією курсу, тому що він перебуває в режимі керованої гнучкості та рухається в обидва боки", — наголосив очільник регулятора.

За його словами, НБУ і надалі покриватиме структурний дефіцит валюти на ринку, щоб волатильність не створювала ризиків для розбалансування інфляційних очікувань і давала бізнесу зрозумілий горизонт планування.

Також Пишний повідомив, що за останні два місяці НБУ вже ухвалив чотири пакети стимулювання кредитної активності для агропромислового комплексу, оборонної промисловості та енергетичної інфраструктури і вже аналізує п’ятий пакет пом’якшень, не чекаючи запиту від бізнесу.

Зауважимо, у жовтні на валютному ринку України виникла така ситуація: Нацбанк влив на ринок рекордну суму валюти — майже $6 млрд. Втім, падіння гривні це не зупинило. Офіційний курс долара на початку листопада показав новий рекорд: 45,67.

Dilo проаналізувало, чого чекати від листопада, яким бачать курс гривні аналітики та чи варто зараз поспішати в обмінники.