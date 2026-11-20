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Не в Києві чи Львові: де Roshen відкрила перший магазин нового формату Lacmi
Кондитерська корпорація Roshen розпочала розвиток нового роздрібного напряму, відкривши першу фірмову крамницю під власною торговою маркою Lacmi. Торгова точка запрацювала у місті Самар Дніпропетровської області.
Як пише Dilo, про це повідомляється на сторінці Lacmi Store в Instagram.
"14 листопада, у місті Самар розпочинається наша солодка історія!" - йдеться у повідомленні.
У новому магазині покупцям пропонують широкий асортимент солодощів Roshen — зокрема торти, тістечка, цукерки, шоколад, а також каву.
Водночас у самій корпорації поки утримуються від офіційних деталей щодо масштабування проєкту.
Як зазначила у коментарі NV Бізнес керівниця маркетингових комунікацій Roshen Олена Тарасюк, компанія наразі не коментує запуск нового формату магазинів.
Довідка:
Lacmi — це власна торгова марка шоколаду та кондитерських виробів української корпорації Roshen, яку компанія запустила для конкуренції в масовому сегменті шоколаду з багатошаровими начинками.
На полицях магазинів лінійка з’явилася того ж року, фактично ставши перезапуском та розширенням напряму молочного шоколаду компанії.
Під брендом випускають плитки молочного й білого шоколаду з різними текстурами та начинками (цілий фундук, солоний арахіс, карамель, печиво, вафля, полунично-йогуртова начинка тощо), а також шоколадні та вафельні батончики.
За даними Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій (УКРНОІВІ), бренд уперше зареєстрували у січні 2021 року.
Нагадаємо, нещодавно Roshen відкрила свій третій фірмовий магазин у столиці Румунії — Бухаресті. Нова торгова точка запрацювала у місцевому торговельному центрі Bucur Obor.