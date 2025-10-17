Нелегальний тютюновий ринок може подвоїтися й повернутися до рівня 2024 року через частку податків в ціні – Максим Барабаш

Тіньовий тютюновий ринок може знову зрости з нинішніх 12% до рівня 2024 року, який сягав 25%. Це може спричинити велика частка податків в ціні на тютюнові вироби.

Про це заявив генеральний директор "Філіп Морріс Україна" Максим Барабаш на панельній дискусії Київського міжнародного економічного форуму (КМЕФ) в Києві в четвер, 16 жовтня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Проблема існує саме через велику частину податків в ціні, це у всіх країнах, але в Україні податки це більше 70%. Тобто коли людина купує пачку за 150 гривень, то 127 гривень – це суто податки", – сказав він.

За його словами, така ситуація дає неймовірну перевагу компаніям, які працюють нелегально і не платять податки, дозволяючи їм отримувати більший прибуток.

Барабаш підсумував, що успіх у боротьбі з тінню залежить від системного підходу держави, хоча поки що ситуацію в Україні можна описати як "крок вперед, два назад".

Він нагадав, що у 2024 році тіньовий тютюновий ринок сягнув свого історичного піку – 25%. Завдяки тиску міжнародних партнерів та активній роботі держави, яка змусила деякі фабрики закритися або легалізуватися, частка нелегальної продукції знизилася вдвічі – до 12%.

Проте, за його словами, ситуація погіршується. "Зараз трохи послабилася боротьба, знов починається зростання нелегалу. На сьогоднішній день нелегал вже 17%, і, я думаю, що ми можемо таким темпом знову досягти 24%", – наголосив Барабаш.

У кулуарах заходу він пояснив, що в Україні існують усі необхідні методи для боротьби з тінню, як це доводять приклади Польщі та Італії, де нелегальна торгівля становить менше 5%.

"Законодавча база в Україні для цього повністю існує. От координаційна системна робота цих органів на сьогоднішній день, на жаль, не існує. Деякі речі робить податкова окремо, деякі речі робить поліція на містах. А коли немає системи, воно трохи працює, а потім відкочується назад і все", — додав гендиректор компанії.

Ці дані підтверджуються і дослідженням "Kantar Україна", згідно з яким у квітні 2025 року частка нелегальної продукції вже досягла 16,2% порівняно з 12,6% у жовтні 2024-го.