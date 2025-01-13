Несплата штрафів ПДР та комуналки: в Реєстрі боржників майже 9 млн українців

За даними Єдиного реєстру боржників, 712 453 нових боргів зʼявилось в українців за рік. У топі — штрафи за порушення ПДР, стягнення за адміністративні правопорушення та на користь державного бюджету. Загалом наразі в Реєстрі боржників майже 9 млн записів.

Про це повідомляє "Опендатабот".

За даними аналітиків, 8,8 млн боргів наразі зафіксовано в Єдиному реєстрі боржників. З травня боргів побільшало на 360 тисяч.

В "Опендатабот" підкреслюють, що загалом від початку повномасштабної війни реєстр виріс на майже 2 млн заборгованостей.

Найбільше українці заборгували за несплату штрафів ПДР

Зазначається, що найбільше записів у Реєстрі боржників стосуються штрафів за порушення правил ПДР — 1,8 млн або 21% від загальної кількості. Ще 20% — це стягнення за адміністративні правопорушення — 1,7 млн.

Стягнення на користь державного бюджету наразі склали 1,6 млн або 18,5% від загальної кількості боргів.

Замикають четвірку борги по комунальним платежам — 727 тисяч або 8%. Ще понад 21% боргів неможливо віднести до якоїсь певної вищезгаданої категорії.

Аналітики зауважують, що водночас на 24% побільшало стягнень майна за виконавчим документом — до 15,6 тисяч. Також майже на 17% зросла кількість конфіскацій у кримінальних справах, окрім корупційних — 11,8 тисяч.

Зауважимо, українці частіше стали визнавати себе банкрутами. За даними Верховного суду України наразі відкрита 651 справа про банкрутство людей. Від початку літа справ побільшало майже у 2 рази. Найбільше банкрутів — в Києві та області й на Дніпропетровщині. 64% банкрутів — це люди віком від 25 до 45 років.

Нагадаємо, станом на 1 липня 2024 року українці заборгували мікрофінансовим організаціям (МФО) понад 14,5 млрд грн. Від початку року борг збільшився на 5,23 млрд грн. Середня сума мікропозики збільшилась у 1,4 рази порівняно з минулим роком та становить 6776 грн.