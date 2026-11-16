Незалежний аудит та оцінка ризиків: у Huawei розповіли про підходи до безпеки телекомунікаційного обладнання

На конференції мережевих операторів NOGUA 3 у Львові віцепрезидент з розвитку бізнес-середовища Huawei Finland Ніклас Маннфолк розповів про підходи компанії до перевірки безпеки телекомунікаційного обладнання, незалежного аудиту та забезпечення стійкості мереж під час перебоїв з електропостачанням.

Про це пише Dilo з посиланням на повідомлення пресслужби Huawei.

Третя конференція української спільноти мережевих операторів NOGUA відбулася 12-15 листопада 2026 року. Учасники обговорювали питання кібербезпеки, захисту критичної інфраструктури та роботи телекомунікаційних мереж в умовах повномасштабної війни.

Ніклас Маннфолк присвятив свій виступ оцінюванню ризиків, незалежним перевіркам обладнання та використанню міжнародних технічних стандартів.

"Ви зберегли зв’язок в Україні під обстрілами. Будь-який постачальник, який бере участь у цих зусиллях, має заслужити довіру доказами. Самих тверджень недостатньо, адже регулятори й оператори очікують доказів, аудитів і можливості вибору", – зазначив представник компанії.

За словами Маннфолка, під час оцінювання постачальників телекомунікаційного обладнання необхідно враховувати результати незалежних перевірок, дотримання технічних стандартів і можливість контролювати роботу обладнання протягом усього періоду експлуатації.

Він також навів приклад Фінляндії, де національний регулятор Traficom оцінює ризики для мереж зв'язку. За твердженням представника Huawei, проведені перевірки не призвели до вимоги вилучити обладнання компанії з фінських мереж.

У Huawei повідомили, що окремі продукти компанії проходять оцінювання за міжнародними схемами Common Criteria та GSMA NESAS. Водночас Маннфолк зазначив, що наявність сертифікатів сама по собі не усуває всіх ризиків, тому оператори мають проводити власне тестування обладнання та перевіряти його конфігурації.

Окремою темою виступу стала робота телекомунікаційної інфраструктури під час знеструмлень. Зокрема, йшлося про технології моніторингу стану мереж, прогнозування можливих несправностей та управління енергоспоживанням базових станцій. Такі рішення можуть використовуватися для визначення пріоритетності ремонтних робіт і підтримання зв'язку в умовах обмеженого електропостачання.

Маннфолк також наголосив на необхідності сумісності обладнання різних виробників. На його думку, використання відкритих стандартів може допомогти операторам зменшувати залежність від окремих постачальників.

Нагадаємо, Huawei працює на українському ринку з 2000 року. У травні 2005 року в Києві було зареєстровано ТОВ "Хуавей Україна". Компанія постачає телекомунікаційне обладнання, програмне забезпечення та технологічні рішення для операторів зв'язку, підприємств і кінцевих користувачів. Також вона надає послуги з монтажу, введення в експлуатацію та технічного обслуговування обладнання.