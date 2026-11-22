Україна домовилася з Німеччиною про передачу двох локомотивів для європейської колії та комплектів модульних мостових конструкцій загальною довжиною 2 км. Крім того, країни шукатимуть фінансування для отримання ще 30 локомотивів, а Німеччина планує спрямувати €1 млн до Українського транспортного фонду.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Миколи Калашника за підсумками робочого візиту до Берліна.

Під час переговорів із державним секретарем Федерального міністерства транспорту Німеччини Штефаном Шнорром сторони обговорили розвиток залізничної інфраструктури та поглиблення співпраці між "Укрзалізницею" і Deutsche Bahn.

За результатами зустрічі домовилися про передачу Україні двох локомотивів для колії європейського стандарту шириною 1435 мм.

Водночас для отримання ще 30 локомотивів Україна та Німеччина спільно шукатимуть фінансування в Європі.

Німеччина допоможе відновлювати українські мости

Ще одна домовленість стосується передачі комплектів модульних мостових конструкцій загальною довжиною 2 км.

Конструкції розраховані на дві смуги руху та призначені для відновлення транспортного сполучення на ділянках, де мости були зруйновані або пошкоджені.

Крім того, сторони обговорили внесок Німеччини у розмірі €1 млн до Українського транспортного фонду (UTSF).

За словами Калашника, надходження коштів очікують протягом найближчих тижнів.

Україна готує транспортні проєкти на €2,9 млрд

Під час дев'ятого Українсько-німецького бізнес-форуму українська сторона представила пріоритетні напрями розвитку транспортної інфраструктури.

Зокрема, для поліпшення вантажного сполучення через західний кордон готують два проєкти:

Логістичний вузол "Скнилів" у Львові.

Дорожній коридор Ягодин — Ковель — Луцьк.

Також у 2027 році Україна планує провести закупівлі в межах дев'яти транспортних проєктів і програм, зокрема пасажирських вагонів та рейок.

Німецькі компанії зможуть брати участь у відповідних конкурсах, а також співпрацювати з українськими підприємствами у виробництві комплектуючих та обслуговуванні техніки.

Окрему увагу приділили розвитку портової інфраструктури.

Зокрема, інвестори можуть долучитися до концесійного конкурсу щодо контейнерного термінала в порту Чорноморська. Також Україна готує конкурс щодо поромного комплексу.

Загалом уряд визначив 17 пріоритетних проєктів публічно-приватного партнерства з орієнтовним обсягом інвестицій €2,9 млрд.

Нагадаємо, раніше Dilo повідомляло, що Україна планує поглибити співпрацю з Deutsche Bahn. Серед напрямів партнерства — розвиток євроколії, модернізація залізничної інфраструктури, оновлення локомотивів, рухомого складу та вокзалів. Про ці плани прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив під час бізнес-форуму в Берліні.