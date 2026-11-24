Німеччина планує з початку 2027 року запровадити тримісячне обмеження цін на бензин і дизель. Так уряд хоче захистити водіїв від подорожчання пального, спричиненого війною в Ірані та перебоями з постачанням енергоносіїв.

Як пише Dilo, про це повідомляє Вloomberg.

Як працюватимуть обмеження

Згідно з оновленим законопроєктом Міністерства економіки Німеччини, максимальну ціну пального на звичайних АЗС визначатимуть щодня опівдні за спеціальною формулою. Для її розрахунку враховуватимуть оптову вартість пального, податки та граничну торговельну маржу: 15 євроцентів за літр бензину і 20 євроцентів за літр дизеля.

У документі йдеться про "короткострокове кризове втручання", яке має відбуватися так, щоб "очікування щодо прибутку не були повністю усунені".

Нові правила не поширюватимуться на АЗС уздовж національних автомагістралей. Вони становлять близько 3% із 15 000 заправних станцій країни. Також федеральні землі зможуть встановлювати власні регіональні обмеження.

Коли запрацюють нові правила

Раніше коаліція канцлера Фрідріха Мерца погодила запровадження обмежень, продовживши домовленості, досягнуті у вересні. Однак попередній варіант законопроєкту передбачав жорсткіші умови: контроль цін мав починатися лише тоді, коли внутрішнє подорожчання пального перевищувало середній показник в інших країнах ЄС більш ніж на 5 відсоткових пунктів протягом трьох тижнів. Цю вимогу прибрали.

За планом, обмеження діятимуть до кінця березня 2027 року. За певних умов їх можна буде продовжити до грудня 2027 року. Остаточне рішення має ухвалити уряд. Голосування щодо законопроєкту та окремого нормативного акта заплановане на 2 грудня.

Раніше повідомлялося. що коаліція канцлера Фрідріха Мерца затвердила фінансовий пакет обсягом 1,6 мільярда євро для нейтралізації наслідків подорожчання енергоносіїв. Головним рішенням стало тимчасове зниження податку на бензин на 17 євроцентів за літр, яке діятиме протягом двох місяців.