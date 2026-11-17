Німеччина виділить 300 млн доларів на черговий пакет військової допомоги Україні в межах ініціативи PURL, яка передбачає закупівлю американського озброєння. Пріоритетом фінансування стане посилення української протиповітряної оборони.

Про це інформує Dilo з посиланням на заяву міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса перед початком засідання Ради ЄС в Брюсселі.

За словами міністра, Німеччина разом із Норвегією долучається до нового пакета закупівель озброєння у США. Йдеться про п'ятий пакет PURL за участю Берліна, на який німецька сторона спрямує 300 млн дол.

Основну частину допомоги планують використати для закупівлі керованих ракет PAC-2 та PAC-3 для зенітних ракетних комплексів Patriot. Ці боєприпаси необхідні Україні для відбиття російських повітряних атак, зокрема балістичних ракет.

Яке ще озброєння отримає Україна від Німеччини

Берлін також продовжить постачати Україні системи протиповітряної оборони IRIS-T та ракети до них.

Крім того, Німеччина працює над інтеграцією ракет IRIS-T до норвезьких зенітних ракетних комплексів NASAMS. Це має розширити можливості використання наявних засобів ППО.

До переліку запланованої допомоги також увійдуть:

нові радіолокаційні станції для контролю повітряного простору;

боєприпаси для українських винищувачів F-16;

озброєння для безпілотників.

Пісторіус наголосив, що Україна потребує термінового посилення протиповітряної оборони через російські удари по енергетичній інфраструктурі напередодні зимового періоду.

Нагадаємо, державний департамент США схвалив можливий продаж Україні 500 ракет-перехоплювачів Patriot PAC-3 MSE та супутнього обладнання орієнтовною вартістю $2,1 млрд. Закупівлю повністю фінансуватимуть Україна та міжнародні партнери, без залучення коштів США.