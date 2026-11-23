Німеччина у 2026 році виділила Україні €11,55 млрд військової допомоги. Це майже вшестеро більше, ніж у 2022 році, коли обсяг підтримки становив €2 млрд. На 2027 рік німецький уряд запланував ще €11,6 млрд.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Міноборони.

Водночас співпраця двох країн охоплює не лише постачання зброї, а й спільне виробництво безпілотників, роботизованих комплексів та іншої військової техніки.

Як зростала допомога Німеччини

Обсяг щорічної військової підтримки України з боку ФРН змінювався так:

у 2022 році – €2 млрд;

у 2023 році – €5,4 млрд;

у 2024 році – €7,1 млрд;

у 2025 році – €8,3 млрд;

у 2026 році – €11,55 млрд.

Загалом за п'ять років допомога сягнула €34,35 млрд.

Яку зброю Німеччина передає Україні

За даними міністерства, один із головних напрямів підтримки – протиповітряна оборона. Німеччина постачає Україні системи IRIS-T і Patriot, ремонтує ракети PAC-2, долучилася до закупівлі PAC-3 та забезпечує обслуговування зенітних установок Gepard.

Також країна спрямувала €20 млн до Фонду розвитку дронів-перехоплювачів для боротьби з реактивними "Шахедами".

П'ять спільних оборонних виробництв

За програмою Build with Ukraine Україна та Німеччина запустили п'ять проєктів загальною вартістю €1,1 млрд. Вони передбачають виробництво безпілотників і наземних роботизованих комплексів на території Німеччини за фінансування німецького уряду.

Йдеться про виробництво Linza; Anubis і Seth-X; TerMIT; реактивних безпілотників "Барс" та "Рись PRO".

Країни також працюють над спільними проєктами у сфері протиракетної оборони, обміну бойовими даними та підготовки військових.

Що планують на 2027 рік

Наступного року Німеччина планує виділити Україні €11,6 млрд військової допомоги. Серед напрямів подальшої співпраці – виробництво дронів, розвиток ППО та антибалістична ініціатива Freyja.

Окремо країни опрацьовують можливість виробництва в Україні німецької військової техніки: танків Leopard, бойових машин піхоти Marder, установок Gepard, самохідних артилерійських установок PzH 2000, мостоукладачів Biber та ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer.

Також передбачена співпраця у виробництві безпілотників і роботизованих комплексів у Німеччині за українськими ліцензіями, постачанні німецьких комплектуючих та модернізації українських оборонних підприємств.

Раніше повідомлялося, що Німеччина виділить 300 млн доларів на черговий пакет військової допомоги Україні в межах ініціативи PURL, яка передбачає закупівлю американського озброєння.