Німецька компанія стала першим покупцем гарантій походження електроенергії в Україні

В Україні відбувся перший корпоративний продаж гарантій походження електроенергії на ринку відновлюваної енергії. Покупцем стала Knauf Gips Kyiv, яка є частиною німецької Knauf Group, а продавцем виступив D.Trading.

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Про це повідомили в Секретаріаті Енергетичного Співтовариства.

"Хоча це невеликий крок, це важлива віха в розвитку ринку гарантій походження електроенергії в Україні. Використовуючи національний електронний реєстр, Knauf Group підтверджує надійність та прозорість системи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ця подія може стати поштовхом для підтримки попиту на гарантії походження електроенергії в Україні, що зрештою сприятиме більш динамічній інтеграції ринку з системою ЄС.

"Розширення таких транзакцій не тільки зміцнить довіру на ринку, але й сприятиме досягненню ширших цілей у сфері відновлюваної енергії", - переконані у відомстві.

Knauf – німецька компанія зі штаб-квартирою в північній Баварії, один з найбільших виробників будівельних матеріалів для внутрішньої і зовнішньої обробки, ізоляційних матеріалів, обладнання для машинної штукатурки.

Наразі Knauf розпочала будівництво в Україні нового заводу з виробництва гіпсокартону та сухих будівельних сумішей. Підприємство буде розташоване у містечку Борщів на Тернопільщині. Це буде другий завод Knauf в Україні. Перший розташований у Києві і сьогодні працює на повну потужність. Потужність київського виробництва Knauf близько 25 млн. м² гіпсокартону та 200 тисяч тон сухих сумішей.

Про "зелені аукціони"

Зауважимо, аукціони з розподілу квоти підтримки відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) було вперше проведено 2024 року. Загальна річна квота, визначена урядом і запропонована на аукціони, становила 110 МВт: по 11 МВт для СЕС та інших видів (зокрема, малі ГЕС, біоенергетика) і 88 МВт для ВЕС.

У результаті проведення аукціонів у жовтні-листопаді було визначено для підтримки лише 0,9 МВт малої гідроенергетики, ще 0,6 МВт під питанням. На аукціон по СЕС 31 жовтня не було жодної заявки, на аукціон по ВЕС 29 листопада було подано лише одну заявку, за даними Української вітроенергетичної асоціації, від компанії з турецькими інвестиціями ТОВ "Атлас Глобал Енерджі". Таким чином, обидва аукціони визнано такими, що не відбулися.

Переможцем аукціону з 11 МВт інших видів ВДЕ (14 жовтня) "ГарПок" визначив ТОВ "Вотерструм" із пропозицією 900 кВт гідроенергетики за ціною 11,1 євроцентів/кВт*год. У ньому брало участь також ТОВ "Ліга. Лтд. " з пропозицією 999 кВт за ціною 11,9 євроцентів/кВт*год. Але, як уточнив "ГарПок", величина потужності, за якою його учасники набувають право на підтримку, не може перевищувати 80% сукупної величини потужності, запропонованої всіма учасниками. Таким чином, загальний розмір квоти для розподілу на цьому аукціоні становив 1519,20 кВт (80% від майже 2 МВт пропозиції обох ТОВ).

Як пояснив "ГарПок", за умовами аукціону другий учасник (той, що запропонував вищу ціну) має право погодитися на залишкову частину квоти (приблизно 600 кВт - ЕР) або відмовитися від статусу переможця без втрати банківської гарантії, але не раніше ніж на 30 робочий день з дати проведення аукціону.

Причинами того, що аукціони не досягли успіху, на ринку називають, зокрема, відсутність довіри інвесторів до держави через борги "ГарПоку" за "зеленим" тарифом, обмеження потужності "в одні руки", недостатній термін подання заяв (30 днів) і недостатня інформаційна підтримка, обмежена квота в 110 МВт, що не відповідає потребам енергосистеми, а також низька ціна підтримки (9-12 євроцентів за 1 кВт*год), недостатній інтерес інвесторів до моделі контрактів на різницю, визначену для держпідтримки.

На 2025 рік річна квота підтримки ВДЕ становить 330 МВт.

Детальніше про те, хто може отримати та продавати гарантії "зеленості" електроенергії, читайте в матеріалі Delo.ua.