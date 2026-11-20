Німецька компанія Continental розглядає можливість зупинити виробництво на своєму шинному заводі в Південно-Африканській Республіці. Це підприємство працює майже 80 років. У разі його закриття роботу можуть втратити 950 працівників.

Як пише Dilo, про це повідомляє Вloomberg.

Причини закриття

Основною причиною такого рішення стало зростання виробничих витрат і жорстка цінова конкуренція з боку дешевого імпорту.

"Посилення цінової конкуренції з боку дешевого імпорту чинить значний тиск на африканський ринок шин. Ці проблеми посилюються зростанням цін на енергоносії, перебоями в ланцюгах поставок та дедалі більш крихкою інфраструктурою – усе це збільшило виробничі витрати та ускладнило планування наперед", – йдеться у заяві компанії.

Завод розташований у місті Гкеберха на південному узбережжі ПАР. Підприємство розпочало роботу в 1947 році. Свою фірмову продукцію Continental випускає на цьому майданчику з 1985 року.

Скорочення робочих місць загрожує поглибленням економічних проблем у регіоні, де вже зафіксовано високий рівень безробіття.

"Втрата третього виробника шин матиме руйнівні наслідки для провінції, яка вже й так намагається зберегти робочі місця", — заявила керівник операційного відділу Асоціації працівників автомобільної промисловості Мартле Кейтер.

Як зазначають аналітики, можливе зупинення заводу Continental продовжує тенденцію згортання виробництв у регіоні. Місцеві підприємства не витримують конкуренції з продукцією, яка масово постачається з Китаю та Індії.

У 2020 році компанія Bridgestone Corp. закрила один із своїх південноафриканських заводів. Також у 2023 році американський виробник Goodyear Tire & Rubber Co. зупинив роботу свого підприємства після 78 років експлуатації.

Раніше повідомлялося, що німецький автовиробник Volkswagen вперше за 87 років своєї історії оголосив про намір закрити заводи у Німеччині та скоротити персонал.