НКРЕКП може пришвидшити виплату боргів в енергетиці

Після рішення Національної комісії з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) "Укренерго" зможе спрямувати 10 млрд грн, зекономлених на диспетчеризації в 2023 році, на погашення боргів, зокрема перед ВДЕ-генерацією.

Про це повідомив директор з правових питань НЕК "Укренерго" Максим Юрков, пише "Енергореформа".

"Восени минулого року регулятор визначив, куди "Укренерго" має спрямувати кошти за 2023 рік. І це не ті цілі, які зазначені в законі (№4213-ІХ від 14 січня 2025 року – ред.), бо закон тоді ще не існував. Отже, ми сподіваємося, що до кінця цього місяця регулятор прийме рішення у відповідності з законом. І ми зможемо використати ці кошти і зробити платежі", – наголосив він.

За його словами, обсяг коштів, зекономлених "Укренерго" на диспетчеризації в 2024 році, має бути підтверджений перевіркою компанії регулятором, яка розпочнеться вже в березні.

"І за її результатами ми будемо розуміти, скільки економії від диспетчеризації за 2024-й рік буде можливість використати для того, щоб зробити ці платежі", – підкреслив Юрков.

Він уточнив, що кошти вдалося зекономити через те, що не всі послуги, які "Укренерго" мала отримати на ринку і, відповідно, оплатити, були фізично доступні через військові дії. Юрков також наголосив, що "Укренерго" ніколи не затримує коштів на рахунку і сплачує їх одразу, як тільки з’являється така можливість.

Зауважимо, що закон України №4213-ІХ від 14 січня 2025 року передбачає спрямування коштів НЕК "Укренерго", зекономлених на диспетчеризації у 2023–2024 роках, на погашення боргів на балансуючому ринку (БР) перед "Гарантованим покупцем" для промислових об’єктів поновної енергетики та перед домашніми СЕС у пропорції 45/45/10%.

Зауважимо, У 2024 році за "зеленим" тарифом було куплено 7260 тис. МВт-год електроенергії, а рівень оплати склав 79,6%.

Наразі заборгованість НЕК "Укренерго" перед "Гарантованим покупцем" за послугу для ВДЕ складає 22 млрд грн.