НКРЕКП планує оштрафувати "Укренерго" на понад 1,6 мільйона гривень за порушення на ринку електроенергії

2 травня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), розгляне два проєкти постанов щодо штрафів для НЕК "Укренерго" за порушення законодавства у сфері електроенергетики.

Про це йдеться на сайті регулятора.

У першому випадку пропонується накласти штраф у розмірі 430 100 гривень. Перевірка показала, що компанія не дотримувалася правил роботи енергетичного ринку. Зокрема, "Укренерго" не врахувала частину диспетчерських команд, які виконало ПрАТ "Укргідроенерго" у 2024 році, а також не створила необхідні пропозиції на балансуючу електроенергію в системі управління ринком.

Крім того, було зафіксовано порушення умов обов’язкових договорів для роботи на ринку.

Другий проєкт постанови передбачає значно більший штраф — 1 263 508 гривень. Цей штраф стосується більш системних проблем у роботі компанії. Зокрема, "Укренерго" не виконало у встановлені терміни рішення регулятора, не уклало або не дотримувалося умов договорів, необхідних для роботи на ринку електроенергії.

Також компанія порушила порядок використання коштів за тарифами, не подала вчасно інвестиційну програму на основі 10-річного плану розвитку мережі і не забезпечила її належне виконання.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення штрафу.

Нагадаємо, минулого року НКРЕКП оштрафувала "Укренерго" на 1,07 млн грн за порушення ліцензійних умов.