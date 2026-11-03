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Норвегія спрямує понад $100 млн у виробництво зброї в Україні
Уряд Норвегії виділяє 1 мільярд норвезьких крон (близько 107,6 мільйона доларів) на інвестиційні проєкти в Україні. Фінансування реалізовуватимуть у партнерстві із скандинавським бізнес-сектором.
Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.
Головна мета ініціативи — залучити додатковий приватний капітал з Норвегії для розбудови української оборонної промисловості.
"Норвезькі інвестиції можуть допомогти українському оборонному сектору розвиватися ще швидше", — наголосила міністерка промисловості та торгівлі Норвегії Сесілі Мірсет.
Зазначається, що адмініструватиме нову інвестиційну програму норвезька державна компанія Investinor.
Раніше повідомлялося, що Норвегія виділяє Україні 750 млн норвезьких крон (€70,61 млн) на відновлення та підтримку державних послуг. Завдяки механізму Світового банку цей внесок може допомогти залучити понад 2 млрд крон додаткового фінансування.
Також у вересні Норвегія виділила Україні ще 1 млрд крон через механізм Ukraine Facility. Кошти спрямували на бюджетну підтримку та виконання реформ.