Норвегія спрямує понад $100 млн у виробництво зброї в Україні

Уряд Норвегії виділяє 1 мільярд норвезьких крон (близько 107,6 мільйона доларів) на інвестиційні проєкти в Україні. Фінансування реалізовуватимуть у партнерстві із скандинавським бізнес-сектором.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

Головна мета ініціативи — залучити додатковий приватний капітал з Норвегії для розбудови української оборонної промисловості.

"Норвезькі інвестиції можуть допомогти українському оборонному сектору розвиватися ще швидше", — наголосила міністерка промисловості та торгівлі Норвегії Сесілі Мірсет.

Зазначається, що адмініструватиме нову інвестиційну програму норвезька державна компанія Investinor.

Раніше повідомлялося, що Норвегія виділяє Україні 750 млн норвезьких крон (€70,61 млн) на відновлення та підтримку державних послуг. Завдяки механізму Світового банку цей внесок може допомогти залучити понад 2 млрд крон додаткового фінансування.

Також у вересні Норвегія виділила Україні ще 1 млрд крон через механізм Ukraine Facility. Кошти спрямували на бюджетну підтримку та виконання реформ.