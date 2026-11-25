Норвегія здійснила черговий фінансовий внесок до Фонду підтримки енергетики України в розмірі 46,3 мільйона євро. Завдяки цьому траншу сукупний обсяг допомоги скандинавської країни українському енергетичному сектору збільшився до 255,6 мільйона євро.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України.

Залучені кошти спрямують на придбання енергетичного обладнання, необхідного для відновлення об'єктів інфраструктури, пошкоджених унаслідок російських атак по всій території України.

Міністр енергетики України Денис Шмигаль подякував уряду Норвегії за послідовну солідарність та підкреслив, що ці внески дають змогу оперативно знаходити й закуповувати техніку для енергокомпаній, відновлювати роботу мереж і забезпечувати громадян світлом та теплом в умовах російського енергетичного терору.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Норвегія виділила Україні 7 мільярдів доларів на оборону у 2026 році та заклала таку ж суму на наступний рік. Крім того, королівство очолило перелік найбільших партнерів у забезпеченні Сил оборони українськими безпілотниками, а загальний обсяг норвезької безпекової підтримки за п'ять років повномасштабної війни сягнув 16,7 мільярда доларів.