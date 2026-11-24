Королівство Норвегія у 2026 році надало Україні безпекової допомоги на 7 мільярдів доларів та очолило перелік найбільших партнерів у забезпеченні Сил оборони українськими безпілотниками. Загалом за п'ять років повномасштабної війни обсяг норвезької підтримки сягнув 16,7 мільярда доларів, а на 2027 рік у бюджеті скандинавської країни передбачено ще 7 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу МОУ.

З 2025 року Осло утримує військову підтримку на рекордному рівні та виступає найбільшим донором ініціативи PURL, у межах якої профінансувало закупівлю систем протиповітряної оборони та ракет до комплексів Patriot.

Крім того, норвезька сторона постачає автоматичні турелі для боротьби з реактивними дронами, спільно з Україною розробляє перехоплювачі, бере участь у розвитку української ракетної програми, разом із Німеччиною інтегрує ракети IRIS-T у комплекси NASAMS, а також передає авіабомби, ракети й винищувачі F-16, перший із яких уже виконує бойові завдання в українському небі.

Дрони, підготовка військових та участь у коаліціях спроможностей

Вагомою частиною допомоги стало фінансування випуску українських безпілотників — ударних дронів середньої та великої дальності, розвідувальних апаратів і моделей на оптоволокні, а також постачання сотень тисяч артилерійських снарядів збільшеної дальності.

За участі норвезьких інструкторів, зокрема в межах тренувальної операції TF Legio, щороку проходять підготовку понад 5 000 українських військовослужбовців.

Участь у коаліціях та безпекові угоди. Норвегія є співлідером Коаліції морських спроможностей, бере участь у коаліціях повітряних сил, інтегрованої ППО та ПРО й радіоелектронної боротьби, а партнерство закріплене низкою документів — від 10-річної Безпекової угоди 2024 року до спільної ініціативи Build with Ukraine та Спільної декларації про стратегічне партнерство ("Угоди Єлизавети") від 23 серпня 2026 року.

Спільні проєкти та плани на 2027 рік. Країни розвивають локалізацію ударних БпЛА, захищений від РЕБ зв'язок, створення в Україні бази для ремонту та обслуговування F-16 й озброєння морських дронів, а наступного року Київ розраховує спрямувати основну частину із закладених 7 мільярдів доларів на дрони, посилення ППО, додаткові F-16 та співпрацю навколо бойової платформи DELTA.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Норвегія спрямує понад 100 мільйонів доларів у виробництво зброї в Україні. Уряд країни виділяє 1 мільярд норвезьких крон (близько 107,6 мільйона доларів) на інвестиційні проєкти в Україні, які реалізовуватимуть у партнерстві зі скандинавським бізнесом.