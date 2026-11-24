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Норвегія виділила Україні $7 млрд на оборону у 2026 році та заклала таку ж суму на наступний рік
Королівство Норвегія у 2026 році надало Україні безпекової допомоги на 7 мільярдів доларів та очолило перелік найбільших партнерів у забезпеченні Сил оборони українськими безпілотниками. Загалом за п'ять років повномасштабної війни обсяг норвезької підтримки сягнув 16,7 мільярда доларів, а на 2027 рік у бюджеті скандинавської країни передбачено ще 7 мільярдів доларів.
Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу МОУ.
З 2025 року Осло утримує військову підтримку на рекордному рівні та виступає найбільшим донором ініціативи PURL, у межах якої профінансувало закупівлю систем протиповітряної оборони та ракет до комплексів Patriot.
Крім того, норвезька сторона постачає автоматичні турелі для боротьби з реактивними дронами, спільно з Україною розробляє перехоплювачі, бере участь у розвитку української ракетної програми, разом із Німеччиною інтегрує ракети IRIS-T у комплекси NASAMS, а також передає авіабомби, ракети й винищувачі F-16, перший із яких уже виконує бойові завдання в українському небі.
Дрони, підготовка військових та участь у коаліціях спроможностей
Вагомою частиною допомоги стало фінансування випуску українських безпілотників — ударних дронів середньої та великої дальності, розвідувальних апаратів і моделей на оптоволокні, а також постачання сотень тисяч артилерійських снарядів збільшеної дальності.
За участі норвезьких інструкторів, зокрема в межах тренувальної операції TF Legio, щороку проходять підготовку понад 5 000 українських військовослужбовців.
- Участь у коаліціях та безпекові угоди. Норвегія є співлідером Коаліції морських спроможностей, бере участь у коаліціях повітряних сил, інтегрованої ППО та ПРО й радіоелектронної боротьби, а партнерство закріплене низкою документів — від 10-річної Безпекової угоди 2024 року до спільної ініціативи Build with Ukraine та Спільної декларації про стратегічне партнерство ("Угоди Єлизавети") від 23 серпня 2026 року.
- Спільні проєкти та плани на 2027 рік. Країни розвивають локалізацію ударних БпЛА, захищений від РЕБ зв'язок, створення в Україні бази для ремонту та обслуговування F-16 й озброєння морських дронів, а наступного року Київ розраховує спрямувати основну частину із закладених 7 мільярдів доларів на дрони, посилення ППО, додаткові F-16 та співпрацю навколо бойової платформи DELTA.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Норвегія спрямує понад 100 мільйонів доларів у виробництво зброї в Україні. Уряд країни виділяє 1 мільярд норвезьких крон (близько 107,6 мільйона доларів) на інвестиційні проєкти в Україні, які реалізовуватимуть у партнерстві зі скандинавським бізнесом.