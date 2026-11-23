Міністерство юстиції України з 1 січня 2027 року впроваджує Єдину систему нотаріату, яка об'єднає основні нотаріальні реєстри в єдиному цифровому середовищі та забезпечить електронний обмін даними з державними інформаційними ресурсами.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерство юстиції України.

Як зазначається в повідомленні Міністерства юстиції, до складу нової системи увійдуть чотири реєстри:

Єдиний реєстр довіреностей;

Спадковий реєстр;

Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів;

Єдиний реєстр нотаріусів.

Завдяки впровадженню системи нотаріуси отримають єдине цифрове робоче середовище для взаємодії з реєстрами та державними інформаційними ресурсами. Це дасть змогу оперативно отримувати актуальні відомості й використовувати їх безпосередньо під час вчинення нотаріальних дій.

Зокрема, нотаріуси зможуть перевіряти дійсність документів, що посвідчують особу, безпосередньо під час оформлення нотаріальних документів.

У Мін'юсті очікують, що нововведення сприятиме швидшому отриманню нотаріальних послуг, підвищить достовірність даних, які використовуються під час вчинення нотаріальних дій, а також посилить захист прав та законних інтересів громадян.

Окрему увагу відомство приділяє захисту інформації. Доступ до Єдиної системи нотаріату надаватиметься виключно в межах прав і повноважень, визначених законодавством. Водночас передбачено дотримання вимог щодо захисту персональних даних і нотаріальної таємниці.

Нагадаємо, уряд змінив порядок інформування податкових органів про нотаріальне посвідчення договорів оренди нерухомого майна. Нотаріуси мають надсилати відповідні повідомлення до Державної податкової служби виключно в електронному форматі.