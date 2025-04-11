"Нова пошта" попередила про затримку доставки посилок в окремих регіонах: у чому причина

У зв’язку з негодою та обмеженням руху на дорогах у Миколаївській, Одеській та Дніпропетровській областях 11 квітня "Нова пошта" попереджає про затримку доставки.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що попередній час доставки посилок орієнтовно становить до 20:00.

"Ми докладаємо всіх зусиль, аби забезпечити вчасну доставку, і проінформуємо вас про надходження у відділення SMS-повідомленням. Якщо ви замовляли адресну доставку — очікуйте на дзвінок від кур’єра Нової пошти", - наголошують в компанії.

Там додають, що відстежити відправлення можна на сайті novaposhta.ua або у мобільному застосунку.

За інформацією Миколаївської ОВА, на території області спостерігається різке погіршення погодних умов у вигляді сильного снігу, вітер 15-20 м/с, температура повітря від - 1 до -4 °С.

На автомобільних дорогах загального користування утворення переметів, проїзд ускладнений. Наразі обмежений рух автомобільними дорогами М-14, Н-11, Н-14, Н-24.

Про "Нову пошту"

"Нова пошта" — це українська компанія з експрес-доставки, заснована 2001 року. Компанія надає логістичні та дистрибуційні послуги, доставляючи як документи та найдрібніші посилки, так і великі вантажі.

У 2024 році "Нова пошта" відкрила 10 тисяч нових точок сервісу в Україні, а загальна їхня кількість наразі становить 37 210. У планах на 2025 рік відкрити ще 11 000 точок сервісу.

У 2024 році "Нова пошта" доставила 480 мільйонів посилок, що на 16% більше порівняно з 2023 роком.

Як ми писали раніше, у першому півріччі 2024 року"Нова пошта" збільшила консолідований чистий дохід на 22,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року, досягнувши 24,45 млрд грн. Водночас консолідований чистий прибуток компанії знизився на 36,9%, склавши 1,48 млрд грн.