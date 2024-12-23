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"Нова пошта" відкрила нове відділення у Кишиневі
Мережа компанії "Нова пошта" розширює свою присутність у Молдові. Зокрема, в Кишиневі відкрито 17-е відділення.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Зазначається, що нове відділення запрацювало 23 грудня у Кишеневі за адресою: вул. Александра Бернардаці, 50.
Це вже девʼяте відділення, яке "Нова пошта" відкрила у Молдові цього року.
Які послуги надає нове відділення
У новому відділенні "Нової пошти" у Кишиневі можна отримати та відправити документи і посилки до 30 кг.
Відділення працює без вихідних.
Графік роботи:
- Пн–Пт: 09:00–20:00;
- Сб–Нд: 09:00–17:00.
В яких країнах вже працює Nova Post
"Нова пошта" вже має міжнародні представництва у таких країнах, як Молдова, Польща, Литва, Німеччина, Чехія, Естонія, Латвія, Словаччина, Румунія, Угорщина та Італія.
На сьогодні Nova Post має понад 100 власних відділень у Європі та майже 82 тисячі партнерських точок сервісу.
Нещодавно "Нова пошта" запустила власну кур'єрську доставку в Австрії та у Нідерландах, а також відкрила шосте відділення у Чехії.
Додамо, логістична компанія "Нова пошта", оприлюднила графік роботи на Різдво та Новий рік. Вихідним буде 1 січня.