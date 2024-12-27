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"Нова пошта" відкрила ще одне відділення в Молдові

"Нова пошта" відкрила ще одне відділення в Молдові
Фото: "Нова пошта"

27 грудня компанія "Нова пошта" відкрила ще одне відділення у столиці Молдови – Кишиневі. Нове відділення номер 18 розташоване за адресою: вул. Івана Заїкіна, 51.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Це вже десяте відділення, яке "Нова пошта" відкрила у Молдові цього року, та 18 загалом.

Повідомляється, що у ньому можна відправляти та отримувати посилки до 30 кг, а також придбати пакування.

Відділення працюватиме з 09:00 до 20:00 у будні дні та з 09:00 до 17:00 у вихідні.

23 грудня "Нова пошта"  в Кишиневі було відкрито 17-е відділення, яке знаходиться за адресою: вул. Александра Бернардаці, 50.

Додамо, що на ринок Молдови "Нова пошта" вийшла 20 травня 2020 року. Nova Poshta Moldova відкрила два відділення і запустила новий формат обслуговування клієнтів.

У червні 2023 року на ринок Молдови вийшла і фінансова компанія NovaPay з групи компаній "Нова пошта", ставши першим фінансовим сервісом у цій країні, який запропонував клієнтам функцію післяплати. Раніше в Молдові клієнти, купуючи товари онлайн, розраховувались за них тільки передоплатою. Після запуску NovaPay вони зможуть отримати товар і оглянути його, і лише після цього заплатити.

Автор:
Тетяна Гойденко