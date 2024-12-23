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Нова професія за пів року: відкрито набір на три програми перекваліфікації

ReSkill UA - це безоплатна онлайн-програма перекваліфікації та підвищення кваліфікації.
Мета програми — розв’язати проблему дефіциту кваліфікованих спеціалістів на українському ринку праці.

Happy Monday та Coursera оголосили про запуск нових безоплатних програм перекваліфікації та підвищення кваліфікації в межах проєкту ReSkill UA. Ці курси розроблені у співпраці з провідними українськими роботодавцями — Genesis, EY та Vodafone Україна — і спеціально адаптовані до їхніх потреб у підборі персоналу.

Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Про програму ReSkill UA

ReSkill UA — це безкоштовна онлайн-програма для перекваліфікації та підвищення кваліфікації українців. За 3-6 місяців можна отримати нову професію.

Її реалізує Happy Monday у співпраці з міжнародною платформою Coursera за підтримки Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України" та за участю Міністерства економіки України.

Програма стартувала у червні 2024 року. Її мета — розв’язати проблему дефіциту кваліфікованих спеціалістів на українському ринку праці.

Програма працює таким чином: ви обираєте напрям навчання, проходите курси, розроблені українськими компаніями на платформі Coursera, та після успішного завершення здобуваєте міжнародну сертифікацію і диплом, інформує пресслужба.

Що отримують учасники ReSkill UA:

·         технічний та карʼєрна підтримка від Happy Monday та компаній: вебінари, консультації, стажування, нетворкінг тощо;

·         доступ до розміщення CV в закритій базі кандидатів Hiring Solution: тут рекрутери компаній-партнерів шукають фахівців на відкриті позиції.

Щоб взяти участь, необхідно заповнити реєстраційну форму та дочекатися результатів відбору.

Нові напрями перекваліфікації у проєкті ReSkill UA

Три нові курси з можливостями працевлаштування сформовані за участі великих українських роботодавців та адаптовані під конкретні потреби компаній:

·         Основи консалтингу з EY.

Курси надають базові знання та навички, необхідні для роботи молодшим спеціалістом в аудиторських та консалтингових компаніях, включно з «Великою четвіркою». Участь у програмі не вимагає попереднього досвіду. Деталі навчання та реєстрація доступні за посиланням.

·         Маркетинг у продуктовому IT з Genesis.

Курси, підібрані роботодавцем, готують до старту кар’єри або допомагають розширити експертизу в маркетингу. Після завершення навчання учасники зможуть аналізувати ринок і поведінку користувачів, розуміти маркетингові метрики, розробляти стратегії виходу ІТ-продуктів на ринок і забезпечувати ефективний маркетинговий супровід. Програма не потребує попереднього досвіду, але буде корисною й для маркетологів, які хочуть поглибити знання про просування ІТ-продуктів або спробувати себе в цій сфері. Детальні умови навчання та реєстрація за посиланням.

·         Телекомунікації майбутнього (5G) з Vodafone Україна.

Програма підвищення кваліфікації розрахована на інженерів, які володіють знаннями стандартів зв'язку 3G та 4G, а також на студентів старших курсів фахових ВНЗ, які прагнуть розширити свою експертизу в галузі технології 5G. Навчання вимагає попереднього досвіду в цій сфері. Детальні умови навчання та реєстрація доступні за посиланням.

Проєкт ReSkill UA також пропонує навчання за 11 іншими напрямами.

Довідково

  • Форма реєстрації для участі у проєкті.

Організатори та партнери: Coursera, Happy Monday, Програма USAID "Конкурентоспроможна економіка України", Міністерство економіки України.

Фото 2 — Нова професія за пів року: відкрито набір на три програми перекваліфікації

Нагадаємо, щоб допомогтибізнесу розв’язати проблему нестачі кадрів, Мінекономіки та Державна служба зайнятості працюють над посиленням в 5-10 разів потенціалу центрів профтехосвіти, які готують фахівців на запит роботодавців. 

Додама, мобілізація фахівців до лав ЗСУ стала важливим викликом для економіки, тому у Міністерстві економіки запропонували перекваліфіковувати жінок на ті професії, представники яких пішли воювати.

Автор:
Ольга Опенько