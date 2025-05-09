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Нова реальність, нова карта компетенцій, нові ролі. Що критично важливо знати HR, СEO та керівникам у 2025-му?
23 травня в Києві відбудеться 17’PEOPLE MANAGEMENT CONFERENCE — стратегічна зустріч CEO, HR-директорів, керівників підрозділів, які чесно говорять про те, від чого насправді залежить зростання компаній у новій реальності.
Цього року PEOPLE MANAGEMENT CONFERENCE святкує 10 років. Але ми не про святкування і не про ностальгію за стабільністю. Ми про переосмислення. Про нові орієнтири, що допомагають приймати рішучі рішення в умовах нестабільності, коли команди втомились, компетенції застаріли, а на ринку — кадровий тетріс. Фокус конференції — люди як стратегія. І це не метафора. У програмі — теми, які хвилюють кожного, хто працює з командами:
- Нова карта компетенцій: що критично важливо знати і вміти сьогодні?
- Де межа між довірою і наївністю у відносинах CEO та HRD?
- Як змінюються очікування працівників і що це означає для бренду роботодавця?
- Як “найняти” штучний інтелект і не зруйнувати живу командну динаміку?
- Як запускати зміни бізнесу через зміну мислення керівників? Як керівникам усвідомити і відчути, що change mindset вже в процесі?
- Як зрозуміти, що справді мотивує людей у команді і управляти внутрішніми двигунами співробітників?
А також — 20 незручних HR-запитань, які ви давно хотіли, але соромились задати. І практичний АНТИтренінг про корисні конфлікти в команді.
20+ топових спікерів, які формують нову логіку управління командами, серед яких:
Елла Лібанова, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень, Академік Національної академії наук України, д.е.н.
Ольга Горбановська, виконавча партнерка, керівниця практики People Advisory Services EY в України Роман Бондар, керуючий директор консалтингової компанії Korn Ferry
Рената Дельпорте, старша віце-президент та Global HR Business Partner SoftServe
Марина Головко, HRD robota.ua
Анастасія Громова, директорка департаменту стратегії та методології управління персоналом
Євгенія Кузьминська, HR-директорка ОККО Ірина Гнутова, HRD Comfy Дмитро Козлов, член правління Суспільного мовлення, відповідальний за управління персоналом Ольга Прохоренко, HR-менторка, дослідниця, консультантка Любов Українець, HRD “Cільпо” і Логістики Fozzy Group Олена Жильцова, засновниця "Школи управлінської думки” Надія Сіренко, директорка з управління персоналом Vodafone Євгенія Близнюк, засновниця і директорка Gradus
Оксана Смілка, COO at Scalr, коуч PCC ICF та міжнародної спільноти CoachHub. 18 років досвіду в People та Operational Management
Олена Платова, психотерапевтка, психоаналітикиня, експертка з кризової психотерапії
Коли: 23 травня (п’ятниця)
Де: Київ, офлайн і онлайн
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Організатор конференції - KA Group, провідний продюсер бізнес-форумів нового покоління в Україні. Партнери — robota.ua, МХП, ІNGO. Звертайтесь до персонального менеджера для замовлення квитків або корпоративних пропозицій: +38 063 311 58 41, info@kagroup.ua