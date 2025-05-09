Нова реальність, нова карта компетенцій, нові ролі. Що критично важливо знати HR, СEO та керівникам у 2025-му?

23 травня в Києві відбудеться 17’PEOPLE MANAGEMENT CONFERENCE — стратегічна зустріч CEO, HR-директорів, керівників підрозділів, які чесно говорять про те, від чого насправді залежить зростання компаній у новій реальності.

Цього року PEOPLE MANAGEMENT CONFERENCE святкує 10 років. Але ми не про святкування і не про ностальгію за стабільністю. Ми про переосмислення. Про нові орієнтири, що допомагають приймати рішучі рішення в умовах нестабільності, коли команди втомились, компетенції застаріли, а на ринку — кадровий тетріс. Фокус конференції — люди як стратегія. І це не метафора. У програмі — теми, які хвилюють кожного, хто працює з командами:

Нова карта компетенцій: що критично важливо знати і вміти сьогодні?

Де межа між довірою і наївністю у відносинах CEO та HRD ?

Як змінюються очікування працівників і що це означає для бренду роботодавця?

Як “найняти” штучний інтелект і не зруйнувати живу командну динаміку?

Як запускати зміни бізнесу через зміну мислення керівників? Як керівникам усвідомити і відчути, що change mindset вже в процесі?

Як зрозуміти, що справді мотивує людей у команді і управляти внутрішніми двигунами співробітників?

А також — 20 незручних HR-запитань, які ви давно хотіли, але соромились задати. І практичний АНТИтренінг про корисні конфлікти в команді.

20+ топових спікерів, які формують нову логіку управління командами, серед яких:

Елла Лібанова, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень, Академік Національної академії наук України, д.е.н.

Ольга Горбановська, виконавча партнерка, керівниця практики People Advisory Services EY в України Роман Бондар, керуючий директор консалтингової компанії Korn Ferry

Рената Дельпорте, старша віце-президент та Global HR Business Partner SoftServe

Марина Головко, HRD robota.ua

Анастасія Громова, директорка департаменту стратегії та методології управління персоналом

Євгенія Кузьминська, HR-директорка ОККО Ірина Гнутова, HRD Comfy Дмитро Козлов, член правління Суспільного мовлення, відповідальний за управління персоналом Ольга Прохоренко, HR-менторка, дослідниця, консультантка Любов Українець, HRD “Cільпо” і Логістики Fozzy Group Олена Жильцова, засновниця "Школи управлінської думки” Надія Сіренко, директорка з управління персоналом Vodafone Євгенія Близнюк, засновниця і директорка Gradus

Оксана Смілка, COO at Scalr, коуч PCC ICF та міжнародної спільноти CoachHub. 18 років досвіду в People та Operational Management

Олена Платова, психотерапевтка, психоаналітикиня, експертка з кризової психотерапії

Коли: 23 травня (п’ятниця)

Де: Київ, офлайн і онлайн

Детальніше про подію та квитки

Організатор конференції - KA Group, провідний продюсер бізнес-форумів нового покоління в Україні. Партнери — robota.ua, МХП, ІNGO. Звертайтесь до персонального менеджера для замовлення квитків або корпоративних пропозицій: +38 063 311 58 41, info@kagroup.ua