NovaPay підтвердив відповідність міжнародним стандартам платіжної безпеки

Міжнародний фінансовий сервіс NovaPay вкотре пройшов сертифікацію за міжнародним стандартом безпеки даних платіжних карток PCI DSS.

Про це повідомляє пресслужба NovaPay.

Зазначається, що цього року компанія проходила аудит за оновленим стандратом — PCI DSS 4.0, що містить більше вимог до платіжних установ і враховує зміни в технологіях, кіберзагрозах і практиках безпеки.

Аудит проводила компанія Compliance Control, сертифікована міжнародними платіжними системами Visa i MasterCard.

«Стандарти PCI DSS працюють у світі з 90-их років, в Україні банки та фінансові установи почали сертифікуватись за ними з 2000-их. Якщо компанія оперує даними карток, вона має відповідати стандарту PCI DSS. Це значить, що вона проводить платежі безпечно для клієнтів, — розповідає Григорій Лісничий, директор департаменту інформаційних технологій NovaPay.

Він додав, що починаючи з 2020 року, компанія щорічно проходить цю сертифікацію, а цього року для неї реалізували низку проектів зі зміни архітектури і впровадженню нових систем інформаційної безпеки.

Про NovaPay

NovaPay - заснований у 2001 році міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи Nova і забезпечує фінансові послуги онлайн і офлайн у відділеннях "Нової пошти". Згідно з даними на сайті, у компанії працює близько 13 тис. співробітників у більш ніж 3,6 тис. відділеннях "Нової пошти" в усій Україні. За даними Національного банку України, у 2023 році компанія була лідером за внутрішньодержавними грошовими переказами - 32% від загального обсягу.

Кількість транзакцій через NovaPay у 2023 році сягнула 354 млн, що на 31% більше за показник 2022 року, а їхня сума зросла на 41% - до 235,5 млрд грн.

За підсумками 9 місяців 2024 року через фінансовий сервіс NovaPay пройшло переказів на 213,7 млрд грн. Цей показник виявився на 29% більшим, ніж минулого року.

Нагадаємо, NovaPay стала першою небанківською компанією в Україні, яка представила свій власний мобільний застосунок.

Нещодавно NovaPay запустила продукт із кредитування бізнесу, створений для розвитку та підтримки малого та середнього бізнесу, а саме для ФОПів, які є резидентами України та клієнтами Нової пошти і NovaPay.