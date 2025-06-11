Нові можливості в логістиці та дистрибуції: як ХХХІІ День Логіста та DistributionMaster-2025 об’єднав галузь і кар’єру

29-30 травня в Києві відбулася наймасштабніша логістична подія року — ХХХІІ Всеукраїнський День Логіста: Нові можливості в логістиці& DistributionMaster-2025.

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Це єдина в Україні щорічна спеціалізована зустріч для професіоналів логістики та суміжних галузей. На ній зібралися понад 1500 учасників з усіх регіонів країни щоб обговорити тенденції розвитку логістики в поточних умовах і провести перемовини з поточними і перспективними партнерами.

Організатором конференції виступила В2В медіа-група TradeMasterGroup.

Партнерами конференції стали компанії: Генеральний партнер - Genesis ID Group та Fair Logics, UNI-LAMAN GROUP, АТ "Страхова компанія "ІНГО", Linkos Group, Global Ocean Link, ABM Cloud, ANT-Logistics, SMART business, TURBOAVIA, Linqo, Ruptela Group, legas-logistics, ІНТЕРКАРГОТРАК, SKLAD SERVICE, WEZOM, Weizlogistics, Навіс, Discaf, EALC, КОНСОЛЬЛАЙН, Meest Cargo, sovtes.ua, Quantum International, Listex, Legas Logistics, WINNER AUTOMOTIVE, KAPELOU, Пульс Лоджистик, Konsort, WhiteDoc, Керхер.

Спікери конференції XXXІІ Всеукраїнський День Логіста: Євген Нікушин Fado, Андрій Мокряков Pro-Consulting, Євген Зборовський Укртрансбезпека, Марина Бондарчук Genesis ID Group, Валерій Губарєв Незалежна митна агенція, Віталій Пересада Страхова компанія "ІНГО", Вячеслав Кужель Fozzy Group Логістика, Вікторія Наумчева Fair Logics, Кирило Свірський Global Ocean Link, Роман Лесик Kormotech, Олександр Свирид Vovs-HoReCa, Володимир Дудін ТОВ "Ковальська Бетон", Роман Кудрін ABM WMS, Аліна Калістратова ABM WMS / ABM Cloud, Ірина Данилець ТОВ "Метро Кеш енд Кері Україна", Альона Матійчик ТОВ "Консольлайн Україна", Владислав Жежель МХП-Логістика, Максим Литвинчук Winner Automotive, Анастасія Бардакова robota.ua, Андрій Прозоров SMART Business, Сергій Поляков EVA та EVA.UA, Володимир Новіков Linkos Group, Діна Михайленко Carlsberg Ukraine, Дмитро Пасенков DP Development & Property, Олександр Зозуля Uni-Laman Group, Володимир Кузнець ЧудоМаркет, Євген Кулик ТОВ "КАПЕЛОУ", Ярослав Степченков експерт у сфері логістики, Ярослав Бендяк Sklad Service, Вікторія Остапчук Керхер Академія, Василь Іздебський WEZOM, Михайло Барський ТОВ "МЦ Баухемі".

9 травня відбулось нагородженням премії Innovation in Logistics 2025, переможцями стали:

Найкраще інноваційне рішення в складській логістиці - Sklad Service.

Найефективніше рішення "Останньої милі" - UNI-LAMAN GROUP.

Лідер цифрової трансформації в логістиці - ABM Cloud.

Технологічне враження виставки - GENESIS ID GROUP.

Головна інновація в логістиці - ТОВ ІнтерКаргоТрак.

Зірковий стенд виставки - Winner Automotive.

Найкращий інноваційний стенд року - WhiteDoc.

Стенд №1 за кількістю запрошених гостей- Цифрові сервіси для бізнесу "Вчасно".

Найкраща IT-платформа / WMS / TMS рішення - SCTP.

Інноваційне пакування/вантажне рішення – Consolline.

Спікери конференції "DistributionMaster-2025: Нова реальність – виклики та рішення": Сергій Мицик КФ "Десна", Катерина Калюжна Kantar Україна, Денис Фокін WhiteDoc, Данило Іванов Listex, Антон Дорожкін ТзОВ Барком ТМ "Родинна ковбаска", Вадим Дідорук BERTA group, Денис Дмитренко BERTA group, Наталія Реверчук Enzym Group, Христина Білянська Mars-Wrigley Ukraine, Марта Петролюк ТОВ ВКП "Щедра Нива", Леся Іванченко ТОВ "АРТ ЛАЙН", Ярослав Куліковський Pro-Consulting, Евеліна Галоян група компаній "Бетта", Ярослав Степченков, Анатолій Вервека "АвтоНова-Д", Валерій Глубоченко, Павло Овчинніков, Kiddisvit.

Кульмінацією заходу стала Ярмарка вакансій, що підсумувала грантову програму "Збільшення кадрового потенціалу в логістиці" від TradeMasterGroup. У рамках програми 100 учасників пройшли навчання за чотирма ключовими напрямками та отримали підготовку до виходу на ринок праці. Саме на ярмарку вони вперше зустрілися з провідними роботодавцями галузі — такими як METRO Україна, EVA, Comfy, IDS Aqua Service та іншими. Понад 50 випускників уже пройшли співбесіди й отримали реальні шанси на працевлаштування. Таким чином, виставка завершилася не лише обміном знаннями, а й конкретними кроками до професійного старту нової хвилі логістів.

B2B Медіа-група TradeMasterGroup, вітає учасників конференції з набутими знаннями і новими знайомствами.

Ми завжди раді бачити вас на наших наступних конференціях!