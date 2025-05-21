Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,49

--0,09

EUR

46,65

--0,20

Готівковий курс:

USD

41,45

41,36

EUR

46,86

46,69

Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Нові вітчизняні човни пройшли кодифікацію і працюватимуть на потреби армії

човни, Міноборони
Кодифікація та використання човнів у ЗСУ. / Міноборони

Міністерство оборони офіційно допустило до експлуатації у Збройних силах нові моделі спеціалізованих човнів українського виробництва. 

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронювати участь

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Українські човни для ЗСУ

Нові спеціалізовані човни здатні ефективно виконувати завдання як у відкритому морі, так і у внутрішніх водоймах — гирлах річок, озерах, плавнях і важкодоступних місцях.

Завдяки своїм конструктивним особливостям вони мають високу стійкість до хвиль, хорошу вантажопідйомність і мінімальну осадку, що робить їх придатними для виконання бойових операцій у складних умовах.

Човни можуть комплектуватися різноманітним обладнанням, зокрема носовими турелями, системами РЕБ, ехолотами, лафетами, м’якими паливними баками та іншим оснащенням, необхідним для сучасного бою.

Ці моделі вже успішно пройшли випробування в польових умовах.

Про українську зброю

Відтепер вся українська оборонна промисловість виступатиме на світовій арені під єдиним брендом Zbroya. Ідеться про озброєння та загалом українську оборонну індустрію, яка відродилася й розвинулася за три роки повномасштабного російського вторгнення.

Додамо, що в 2025 році Міноборони вже уклало контракти з 12 українськими виробниками озброєння в рамках ініціативи "Зброя Перемоги" на суму близько 130 млрд грн.

Автор:
Ольга Опенько