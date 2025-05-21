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Нові вітчизняні човни пройшли кодифікацію і працюватимуть на потреби армії
Міністерство оборони офіційно допустило до експлуатації у Збройних силах нові моделі спеціалізованих човнів українського виробництва.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.
Українські човни для ЗСУ
Нові спеціалізовані човни здатні ефективно виконувати завдання як у відкритому морі, так і у внутрішніх водоймах — гирлах річок, озерах, плавнях і важкодоступних місцях.
Завдяки своїм конструктивним особливостям вони мають високу стійкість до хвиль, хорошу вантажопідйомність і мінімальну осадку, що робить їх придатними для виконання бойових операцій у складних умовах.
Човни можуть комплектуватися різноманітним обладнанням, зокрема носовими турелями, системами РЕБ, ехолотами, лафетами, м’якими паливними баками та іншим оснащенням, необхідним для сучасного бою.
Ці моделі вже успішно пройшли випробування в польових умовах.
Про українську зброю
Відтепер вся українська оборонна промисловість виступатиме на світовій арені під єдиним брендом Zbroya. Ідеться про озброєння та загалом українську оборонну індустрію, яка відродилася й розвинулася за три роки повномасштабного російського вторгнення.
Додамо, що в 2025 році Міноборони вже уклало контракти з 12 українськими виробниками озброєння в рамках ініціативи "Зброя Перемоги" на суму близько 130 млрд грн.