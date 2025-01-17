Новий голова Приватбанку приступає до роботи: названо дату

Національний банк України 16 січня погодив кандидатуру Мікаеля Бьоркнерта на посаду голови правління Приватбанку, що технічно завершило процес масштабного міжнародного конкурсного відбору.

Як ідеться у повідомленні фінустанови, Бьоркнерт офіційно приступить до виконання обовʼязків з 20 січня. Нагадаємо, що наглядова рада Приватбанку оголосила про обрання Бьоркнерта головою правління ще 7 жовтня 2024 року.

"Для мене це честь і велика відповідальність очолити найбільший банк України сьогодні. Оскільки він є одним зі стовпів фінансової стабільності для вкладників і українського бізнесу, я розумію, наскільки важливим є його подальший розвиток, підтримка клієнтів та впровадження інновацій", – прокоментував новий голова правління.

В банку зазначають, що Бьоркнерт планує зосередитися на розвитку клієнтоцентричної моделі бізнесу, посиленні цифрових ініціатив, підвищенні операційної ефективності та забезпеченні стійкого розвитку банку.

Загалом він має понад 25 років досвіду роботи у фінансовому секторі і є відомим на міжнародному рівні експертом банківського сектору. Зокрема, Бьоркнерт обіймав посаду керівника напрямку банківського бізнесу Swedbank, де відповідав за увесь спектр банківських послуг - від роздрібного та корпоративного банкінгу до операційних питань та цифрової трансформації, впроваджуючи ініціативи зі стратегічного планування та цифрового банкінгу.

Перед тим, як приєднатися до Приватбанку, він обіймав посаду голови GetSwish і Bankgirot (Швеція), а також члена правління Nasdaq (Nordic). Окрім того, він керував службою глобальних транзакцій у SEB Bank (глобально та у Швеції).

Нагадаємо, що наглядова рада Приватбанку раніше вирішила достроково звільнити Герхарда Бьоша з посади голови правління і розірвати з ним трудовий контракт з 1 листопада 2024 року. Він очолював банк з 10 червня 2021 року. Неофіційно причиною відставки називали невідповідність завдань, які ставилися Бьошу, фактичній реальності.

Зазначимо, що ПриватБанк є найбільшим банком України, він знаходиться у державній власності. На сьогодні у фінустанові обслуговуються понад 18 мільйонів активних клієнтів, а загалом його послугами користуються 70% українців.

За даними самого банку, він має понад 19 тисяч працівників, 1186 відділень, 6850 банкоматів, майже 10,4 тисячі терміналів самообслуговування та понад 308 тисяч POS-терміналів по всій країні.