Європейський Союз у середу офіційно запропонує новий пакет кредитної підтримки для України на суму 45 млрд євро ($49,5 млрд), залучених через спільні запозичення. Брюссель наполягає, щоб до фінансування долучилися всі 27 держав-членів блоку, попри опір окремих урядів.

Як пише Dilo, про це в інтерв'ю Bloomberg заявив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс.

ЄС планує закрити дві третини дефіциту України

Потреби України у зовнішньому фінансуванні виявилися більшими, ніж очікували в ЄС, — наразі Київ стикається з додатковим дефіцитом у розмірі близько 70 млрд євро.

Євроблок прагне покрити орієнтовно дві третини цієї суми, а решту мають забезпечити інші міжнародні партнери.

Новий план фактично повторюватиме механізм, погоджений у грудні минулого року для залучення 90 млрд євро на поточний та наступний роки. За цією схемою Єврокомісія позичає гроші на ринках капіталу від імені ЄС, борг гарантується спільним бюджетом блоку, а залучені кошти спрямовуються Києву.

Берлін вимагає участі всіх країн

Німеччина, яка є найбільшим донором бюджету ЄС і традиційно виступає проти спільних боргових запозичень як принципу, готова підтримати нинішній кредитний механізм.

Водночас Берлін наполягає, щоб у новому раунді фінансування брали участь абсолютно всі країни ЄС — після того, як Угорщина, Чехія та Словаччина відмовилися долучатися до торішнього пакету позик.

Переговори з цими державами відбудуться наступного тижня на саміті лідерів ЄС. Зволікання з політичним рішенням може ускладнити виділення Україні чергового траншу від Міжнародного валютного фонду на суму близько $1,66 млрд до кінця року.

Напередодні грудневого засідання Ради директорів МВФ потребує чітких гарантій фінансової стійкості України на наступні 12 місяців.

За словами Домбровскіса, фонду достатньо переконливого зобов'язання ЄС, навіть якщо всі технічні правила ще не ухвалені.

Нагадаємо, Єврокомісія вже опрацьовувала новий кредит для України на €45 млрд через більший, ніж очікувалося, дефіцит фінансування у 2027 році.