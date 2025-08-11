Новий транш: ЄС спрямує на допомогу Україні ще 1,6 млрд євро з прибутків від заморожених активів РФ

Європейський Союз продовжує надавати фінансову допомогу Україні, використовуючи прибутки від заморожених активів Центрального банку Росії. Єврокомісія оголосила про надання Україні третього траншу у розмірі 1,6 млрд євро.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію "Укрінформу".

"Минулої п'ятниці Європейський Союз отримав 1,6 мільярда євро так званих надлишкових прибутків, отриманих з відсотків за залишками готівкових рахунків від знерухомлених активів Центрального банку Росії, що зберігаються в центральних депозитаріях цінних паперів», — йдеться у пресрелізі Єврокомісії.

Загалом, це вже третій подібний переказ: перший був у липні 2024 року, другий — у квітні 2025-го. Новий транш включає фінанси, що накопичилися за першу половину 2025 року.

Кошти третього траншу будуть розподілені наступним чином:

95% буде спрямовано через Механізм кредитного співробітництва для України (ULCM), який допомагає погашати кредити макрофінансової допомоги ;

5% — через Європейський фонд миру (EPF) для задоволення військових та оборонних потреб України.

Попередні два транші мали дещо інший розподіл: 90% йшло через EPF, а 10% — через Ukraine Facility. Цей крок підтверджує зобов'язання ЄС підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Нагадаємо, у січні 2025 року до держбюджету України надійшли 3 млрд євро від Європейського Союзу — вперше кошти спрямовані за рахунок доходів від заморожених російських активів.