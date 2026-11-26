Американський розробник графічних процесорів Nvidia доручив своїм виробничим партнерам, зокрема компаніям Dell та Supermicro, припинити відвантаження серверів із чипами компанії до Малайзії, Сінгапуру, Таїланду та Індонезії. Це рішення ухвалили на тлі посилення експортного контролю з боку США, спрямованого на перекриття доступу китайських розробників до обчислювальних потужностей для штучного інтелекту.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Financial Times.

За даними обізнаних джерел, наразі невідомо, чи є ця зупинка тимчасовою, поки Nvidia та її партнери намагаються узгодити механізм дотримання нових правил Міністерства торгівлі США.

Чотири зазначені країни Південно-Східної Азії стали популярними майданчиками для китайських ШІ-компаній, які обходили американські заборони, орендуючи обчислювальні потужності через місцевих хмарних провайдерів, хоча для самої Nvidia цей регіон є надприбутковим і приніс 104 мільярди доларів виторгу через сінгапурську дочірню компанію у 2025 році (зростання на 72% за рік, включно з частиною доходів із Тайваню та Китаю).

Нові вимоги ліцензування США та ризики для інвестицій у дата-центри Азії

Минулого тижня Міністерство торгівлі США запровадило нові правила, що зобов'язують хмарних провайдерів протягом 90 днів отримати спеціальну ліцензію, довівши відсутність підсанкційних осіб серед кінцевих користувачів, однак відсутність чітких інструкцій щодо подання заявок уже спричинила хаос на регіональному ринку.

Попри очікування учасників галузі, що повернення Дженсена Хуанга на посаду керівника Nvidia після короткочасного відсторонення через скандал навколо його позашлюбних зв'язків, зокрема з жінкою, пов'язаною з підозрюваним у контрабанді хмарним провайдером, пом'якшить застосування санкцій, компанія не демонструє намірів відкладати виконання нових вимог.

Обмеження поставили під загрозу багатомільярдні інвестиції у будівництво дата-центрів у Південно-Східній Азії, особливо в Малайзії та Індонезії, які розвивалися завдяки попиту з боку китайських технологічних гігантів.

Зокрема, під удар потрапила сінгапурська хмарна компанія Aolani, яка планувала здавати передові обчислювальні потужності в оренду китайській компанії ByteDance, власниці TikTok, через що частина банків зупинила видачу кредитів для проєкту на суму близько 500 мільйонів доларів, а сама ByteDance може відмовитися від угоди.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Nvidia несподівано повернула Дженсена Хуанга на посаду гендиректора попри шпигунський скандал. Після оголошення про негайне поновлення керівника на посаді акції технологічного гіганта на премаркеті підскочили більш ніж на 25%.