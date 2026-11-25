Танкери із сирою нафтою та нафтопродуктами зіткнулися з новими обмеженнями на вхід у прибережні води поблизу головних експортних центрів нафти та газу Об'єднаних Арабських Еміратів. Таким чином країна намагається захистити свою енергетичну інфраструктуру на тлі загострення воєнних дій у регіоні Перської затоки.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Заборона для суден поблизу терміналів ADNOC

Нові заходи поширюються на акваторії, що перебувають під контролем Управління нафтових портів Національної нафтової компанії Абу-Дабі (ADNOC-PPA) у Перській затоці. Йдеться, зокрема, про води біля нафтопереробного комплексу Рувайс та навантажувальних терміналів, серед яких острів Дас.

Нафтовим танкерам, а також суднам зі скрапленими газами та хімікатами заборонено заходити у ці зони, зупинятися там або перетинати їх, якщо вони не прямують безпосередньо до портів ADNOC-PPA чи не виконують там погоджені операції.

Водночас обмеження не поширюються на аварійно-рятувальні бригади та судна, що ліквідують наслідки забруднень.

Тимчасові заборони не зачіпають Фуджейру — великий нафтовий та судноплавний хаб ОАЕ, розташований за межами Перської затоки та підпорядкований іншому портовому управлінню.

Акваторія за межами вузької Ормузької протоки залишається ключовим майданчиком, де танкери перевантажують нафту на інші судна в межах так званої човникової торгівлі, яка дозволяє підтримувати експорт під час бойових дій.

Іран посилює атаки на танкери в Ормузькій протоці

Рішення Абу-Дабі ухвалене на тлі активізації нападів Ірану на нафтові танкери в районі Ормузької протоки протягом останніх місяців.

Попри те, що стабільний рух суден цим маршрутом дещо знижує напругу на світових енергетичних ринках, судноплавство в зоні конфлікту призводить до тяжких наслідків.

У регіоні зростає кількість постраждалих і загиблих серед моряків, оскільки танкери, які часто намагаються пройти протокою непомітно, зазнають пошкоджень і навіть тонуть, спричиняючи витоки палива у море. Через один із таких розливів нафти влада ОАЕ минулого місяця була змушена закрити кілька пляжів через ризики для довкілля та здоров'я людей.

Нагадаємо, Об'єднані Арабські Емірати шукають шляхи для захисту свого нафтового експорту від геополітичних загроз. Країна розглядає можливість будівництва вже третього нафтопроводу, який дозволить транспортувати сировину в обхід стратегічно вразливої Ормузької протоки.