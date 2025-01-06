Облігаціям NovaPay підтвердили найвищий кредитний рейтинг

Рейтингове агентство "Стандарт-Рейтинг" оновило кредитний рейтинг корпоративним облігаціям NovaPay на рівні uaAA. Це свідчить про дуже високу кредитоспроможність компанії і її цінних паперів у порівнянні з іншими фінансовими інструментами в Україні.

Про це повідомила пресслужба NovaPay.

Зазначається, що такий рейтинг отримали облігації серій – A, B, C, D, E та F. Цінні папери доступні до купівлі онлайн у застосунку компанії на строк від 1 до 12 місяців, з дохідністю до 18% залежно від строку інвестування.

Як придбати облігації

Цінні папери можна купити у мобільному застосунку NovaPay за кілька хвилин. Для цього необхідно:

на головному екрані вибрати розділ “Накопичення” та натиснути “Купити облігації”;

обрати умови: строк та суму інвестицій;

підтвердити заявку, підписати документи за допомогою Дія.Підпису та сплатити за облігації. Коли процес купівлі завершиться, клієнт отримає push-сповіщення.

У додатку автоматично відображається очікувана сума виплати. Після завершення терміну дії угоди купівлі облігацій дохід прийде на рахунок клієнта в NovaPay.

Нагадаємо, торік NovaPay зареєстрував три публічні випуски відсоткових облігацій серій A, B, і C по 100 млн грн кожен. У 2024 році компанія випустила ще три випуски таких цінних паперів – серій D, Е та F. Попередній кредитний рейтинг емітента NovaPay, присвоєний за результатами другого кварталу, – також uaAA.

Про NovaPay

NovaPay - заснований у 2001 році міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи Nova і забезпечує фінансові послуги онлайн і офлайн у відділеннях "Нової пошти". Згідно з даними на сайті, у компанії працює близько 13 тис. співробітників у більш ніж 3,6 тис. відділеннях "Нової пошти" в усій Україні. За даними Національного банку України, у 2023 році компанія була лідером за внутрішньодержавними грошовими переказами - 32% від загального обсягу.

Кількість транзакцій через NovaPay у 2023 році сягнула 354 млн, що на 31% більше за показник 2022 року, а їхня сума зросла на 41% - до 235,5 млрд грн.

За підсумками 9 місяців 2024 року через фінансовий сервіс NovaPay пройшло переказів на 213,7 млрд грн. Цей показник виявився на 29% більшим, ніж минулого року.

Нагадаємо, NovaPay стала першою небанківською компанією в Україні, яка представила свій власний мобільний застосунок.

Нещодавно NovaPay запустила продукт із кредитування бізнесу, створений для розвитку та підтримки малого та середнього бізнесу, а саме для ФОПів, які є резидентами України та клієнтами Нової пошти і NovaPay.