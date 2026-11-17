Обмеження супутникового зв'язку Starshield так званого "військового пакета" системи супутникового зв’язку Starlink, на територіях України діють вже сьомий день.

Як пише Dilo, про це заявив тимчасовий повірений у справах України у США Денис Сеник у соцмережі Х.

При цьому, за його словами, ні від Пентагону, ні від компанії американського бізнесмена Ілона Маска SpaceX досі немає жодних відповідей чи роз'яснень.

Дипломат розповів, що американські медіа продовжують звертатися до посольства за коментарями після того, як у відповідь на їхні запити Пентагон заперечує наявність будь-яких обмежень.

"Хочу відзначити абсолютно однозначно: це суперечить реальному стану справ на місцях. Можу підтвердити, що обмеження швидкості справді діють", - написав Сеник.

Він зазначив, що ці обмеження мають реальні наслідки для операцій в Україні і потребують термінового пояснення та вирішення.

"Сім днів без відповідей – це надто довго", – додав Сенік.

Тим часом президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами Білого дому перед початком візиту до Філіппін і Китай заявив, що не чув про обмеження швидкості роботи Starlink для ЗСУ.

Для України знову обмежено Starshield

В Україні через нові обмеження роботи супутникової системи Starshield, яку використовують військові для управління безпілотниками та перехоплення російських дронів, зриваються всі місії, писав Axios.

Один із українських чиновників повідомив, що обмеження вводилися поступово протягом трьох днів. Першого дня вони становили 10%, другого — вже 50%, а на третій день, за словами співрозмовника видання, через обмеження зривалися 100% місій.

Про серйозні порушення у роботі системи 12 листопада повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, українські підрозділи фіксують значні перебої зі Starshield вздовж усієї лінії фронту, а також на тимчасово окупованих територіях.

Про обмеження роботи Starlink

Україна залежить від двох супутникових систем. Перша — Starlink компанії SpaceX Ілона Маска, яку використовують для зв’язку, забезпечення сухопутних військ, логістики та роботи оборонних дронів, що збивають ворожі безпілотники. Друга — Starshield, яка використовується для наступальних військових операцій.⠀

Компанія SpaceX розробила Starshield спеціально для державних замовників і структур, відповідальних за національну безпеку, насамперед Міністерства оборони США. Система використовує супутникове угруповання Starlink як свою основу.

14 жовтня українські посадовці повідомили, що термінали Starlink військового класу перестали працювати в Україні після встановлення на об'єктах, які рухаються з високою швидкістю.

Це порушило роботу українських безпілотників, що використовують такі термінали у бортових системах наведення під час польотів над територією України.

Тимчасове обмеження роботи критично важливої системи зв'язку відбулося на тлі тиску президента США Дональда Трампа на Київ із вимогою припинити удари по російських нафтопереробних заводах.

ЗМІ повідомляли про те, що обмежити Starlink для України розпорядився Маск після консультацій із президентом США Дональдом Трампом.

Пізніше Маск визнав, що обмежував швидкість супутникового зв'язку Starlink в Україні через те, що ЗСУ порушили умови використання сервісу та застосовували його "для наступальних ударів безпілотниками з метою вбивства людей". Мільярдер заявив, що використання Starlink для безпосереднього завдання наступальних ударів може перетворити супутникову мережу на законну військову ціль для Росії та поставити під загрозу її існування.