Оборонна промисловість: дистанційно керовані баштові модулі будуть локалізовані в Україні

Україна активно розвиває локалізацію західноєвропейських зразків озброєння, зокрема дистанційно керованих баштових модулів Guardian 30, вироблених іспанською компанією Escribano Mechanical and Engineering. Ці модулі вже постачаються в Україну, що сприяє розвитку оборонної промисловості та зміцненню національної безпеки.

Про це інформує пресслужба Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

Зміцнення оборонних можливостей

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін та заступник міністра з питань європейської інтеграції Давид Алоян провели зустріч з представниками EM&M. Під час зустрічі обговорювались можливості локалізації обслуговування та виробництва цих модулів в Україні. Такі кроки дозволять Україні знизити залежність від імпорту та забезпечити виробництво високотехнологічного озброєння на місцевих підприємствах.

Герман Сметанін висловив задоволення від зацікавленості EM&M у веденні бізнесу в Україні, підкресливши важливість цієї співпраці для покращення української військової техніки. Він також зазначив, що така кооперація сприятиме посиленню бойових підрозділів України, і висловив сподівання на взаємну вигоду від спільної роботи.

Про українську зброю

Відтепер вся українська оборонна промисловість виступатиме на світовій арені під єдиним брендом Zbroya. Ідеться про озброєння та загалом українську оборонну індустрію, яка відродилася й розвинулася за три роки повномасштабного російського вторгнення.

Додамо, що в 2025 році Міноборони вже уклало контракти з 12 українськими виробниками озброєння в рамках ініціативи “Зброя Перемоги” на суму близько 130 млрд грн.