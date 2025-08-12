Оборонна співпраця України та Естонії втілилася в нову бойову систему: що відомо

Учасник оборонного кластера Frontline об’єднав гранатометну турель “Буря” з наземною бойовою платформою THeMIS від естонської компанії Milrem Robotics.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Інновації для оборони

Український учасник кластера оборонних інновацій Frontline об’єднав свою гранатометну турель "Буря" з наземною платформою THeMIS, розробленою естонською компанією Milrem Robotics. У результаті створено єдину бойову систему, яка вже пройшла успішні випробування в Україні.

Найближчим часом відбудеться додаткова серія тестувань для перевірки роботи комплексу в різних умовах. Після цього систему планують інтегрувати у виконання конкретних бойових завдань.

"Запланована серія додаткових випробувань. Мета — бойове доведення системи та перевірка її стабільності за різних сценаріїв застосування", - наголосив Федоров.

Що відомо про Milrem Robotics?

Milrem Robotics — естонська компанія, що спеціалізується на створенні безпілотних наземних транспортних засобів. Найвідоміші розробки — гусенична платформа THeMIS та роботизований бойовий комплекс Type-X RCV.

THeMIS — універсальна платформа, яку можна оснастити зброєю, сенсорами чи обладнанням для евакуації. Type-X RCV призначений для розвідки, вогневої підтримки та інших бойових завдань.

Окрім цього, компанія створює автономні системи для логістики, транспортування та цивільних потреб. Milrem Robotics має великий досвід випробувань наземних дронів, використовуючи результати польових тестів і моделювання для вдосконалення своїх технологій.

Про Frontline

Frontline — український стартап у сфері оборонних технологій, що з 2023 року розробляє роботизовані системи для Сил оборони. Компанія працює над створенням як повітряних, так і наземних роботів, прагнучи змінити правила ведення бою, замінюючи людей на автоматизовані системи.

Серед відомих розробок — дрони "Zoom" і "Лінза", а також гранатометна турель "Буря" для 40-мм гранатомета Mk 19.

У 2025 році Frontline отримала інвестиції від фонду Nezlamni.

Раніше повідомлялось, що для досягнення запланованих обсягів виробництва зброї у 2026-му Україні необхідне фінансування $6 млрд вже цього року.