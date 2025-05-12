Україна та ЄС створюють оперативну групу для розвитку оборонної промисловості

Україна та Європейський Союз домовилися про створення спільної оперативної групи (Task Force) для координації та поглиблення співпраці у сфері оборонної промисловості.

Про це повідомив заступник генерального секретаря Європейської служби зовнішніх дій з питань миру, безпеки та оборони Шарль Фріз, інформує Укрінформ.

Співпраця в оборонній промисловості

Цей крок має на меті зміцнення військово-промислового потенціалу та підтримку спільних проектів у секторі безпеки.

Виступаючи від імені високої представниці ЄС Каї Каллас, яка наразі бере участь у зустрічі міністрів закордонних справ у Лондоні, представник ЄС повідомив про створення нової оперативної групи ЄС–Україна для співпраці в оборонній промисловості.

Її мета — усунення перешкод у виробництві озброєння, зокрема проблем із постачанням компонентів, сертифікацією та фінансуванням. Ініціатива покликана посилити обороноздатність України та загальну безпеку Європи.

Представник ЄС нагадав, що 9 травня делегація Європейського Союзу на чолі з високою представницею Каєю Каллас відвідала Львів, демонструючи підтримку України. Основною метою візиту була допомога українській оборонній промисловості. Під час візиту ЄС оголосив про інвестицію в розмірі 1 мільярда євро у сучасне виробництво, зокрема дронів і ракет.

Також протягом найближчих двох тижнів буде виділено ще 900 мільйонів євро на закупівлю зброї та боєприпасів для України. Усі ці кошти надаються за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

Загальна допомога ЄС оборонному сектору України досягне 3,3 мільярда євро, що робить його найбільшим державним донором для української оборонної промисловості. Ці вкладення доповнюються підтримкою з боку окремих країн-членів ЄС, які також фінансують українські компанії для задоволення нагальних військових потреб.

Представник ЄС підкреслив, що підтримка України з боку Євросоюзу є взаємовигідною. Українська оборонна промисловість демонструє надзвичайно швидкий розвиток і вже зараз може багато чого навчити ЄС.

З 2022 року її виробничі потужності зросли у 30 разів, а інновації, зокрема у сфері морських дронів та систем виявлення дронів за допомогою тисячі сенсорів, викликають захоплення.

"Ваші інновації надихають, наприклад розвиток морських дронів, як і ваша креативність. Вражає, як діє не дуже дорога система захисту, яка поєднує близько 10 тисяч сенсорів для виявлення російських дронів", - зазначив Фріз.

ЄС має намір і надалі активно використовувати всі доступні механізми для поглиблення співпраці з оборонною галуззю України. Особливу увагу буде приділено спільному виробництву між українськими та європейськими компаніями, що є перспективним і взаємовигідним напрямом інтеграції.

Про українську зброю

Відтепер вся українська оборонна промисловість виступатиме на світовій арені під єдиним брендом Zbroya. Йдеться про озброєння та вітчизняну оборонну промисловість, яка за три роки повномасштабної війни з Росією не лише відновилася, а й зазнала суттєвого розвитку.

Також варто зазначити, що у 2025 році Міністерство оборони вже підписало контракти з 12 українськими виробниками озброєння в межах ініціативи "Зброя Перемоги" на загальну суму близько 130 мільярдів гривень.