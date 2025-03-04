Обстріл бізнес-центру у Києві: страхова компанія ІНГО виплатила 20 млн грн за збитки

Страхова компанія ІНГО здійснила виплату 20 млн грн ТОВ "Ірпінь-Будпроект-Плюс", що належить до компаній групи Dragon Capital. Відшкодування надано за договором комплексного страхування майна юридичних осіб з покриттям воєнних ризиків.

Як повідомила пресслужба страховика, йдеться про офісний комплекс із підземним паркінгом площею 10,6 тис. кв. м на вулиці Великій Васильківській, 98 у Києві, який було атаковано 20 грудня 2024 року. Тоді внаслідок падіння уламків ракети були пошкоджені перекриття верхніх поверхів, зовнішнє та внутрішнє оздоблення приміщень, фасадна частина будівлі, інженерні комунікації.

Керівник управління врегулювання майнових збитків страхової компанії ІНГО Олександр Колпаков зазначив, що цей випадок підтверджує важливість страхового захисту, зокрема від воєнних ризиків для бізнесу.

"Ми здійснили всі необхідні процедури для аналізу технічної документації та оцінки збитків. Спеціалісти компанії максимально оперативно оформили матеріали справи, погодили з відповідними підрозділами та спрямували її на оплату. Для проведення фактичної виплати на банківський рахунок клієнта нам знадобилося 7 календарних днів", – розповів він.

Перестрахування 50% ризиків забезпечила Національна акціонерна страхова компанія "Оранта", для якої страхування майна від воєнних ризиків є новим напрямком.

"Наразі цей напрямок є критично важливим інструментом для захисту бізнесу в Україні. Тож ми й надалі підтримуватимемо страхувальників, забезпечуючи їм фінансову стабільність у складних умовах", – сказав голова правління "Оранти" Яцек Мейзнер.

Водночас супроводом застрахованого об’єкту займалася компанія "Страхові брокери "Дорада Партнерс", яка допомагає обрати оптимальні страхові рішення, а врегулювання збитків – один із її ключових пріоритетів.

"Вчасна виплата відшкодування – це запорука стабільного бізнесу. Ми раді, що завдяки злагодженій роботі всіх учасників процесу врегулювання компанія Dragon Capital швидко отримала компенсацію для відновлення своєї нерухомості", - додала керівниця та управляюча партнерка компанії Інга Шеріна.

Dragon Capital є одним із найбільших інвесторів у комерційну нерухомість в Україні. У портфелі компанії 25 об'єктів загальною площею 560 тис. кв. м, серед яких бізнес-центри, склади та торгова нерухомість.

За останні два роки в ІНГО було застраховано від ризиків війни понад 5000 приватних об'єктів, більш ніж 2000 перевезень, тисячі автомобілів та декілька сотень об'єктів юридичних осіб.